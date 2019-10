Por tercer día consecutivo, el Ayuntamiento jerezano continúa sin tener apenas actividad y con los servicios de atención al ciudadano notablemente mermados por el ciberataque sufrido en la jornada de este miércoles. El departamento informático municipal continúa tratando de hacer frente al secuestro de los servidores informáticos, que han sido encriptados.

De este modo, se desconoce cuándo volverá a la normalidad la actividad tanto interna como externa del Ayuntamiento. De hecho, la alcaldesa, Mamen Sánchez, tampoco ha podido aclarar cuándo podrá volver a estar operativa la red informática municipal.

En este sentido apuntó que se espera que en las próximas horas vengan a la ciudad varios empleados del Ministerio del Interior para que colabore en las labores de limpieza del virus. Concretamente son empleados adscritos a la Oficina de Coordinación Cibernética. Ahora bien, el pasado miércoles se apuntó por parte del ejecutivo que también se había pedido colaboración de los expertos en ciberdelincuencia pertenecientes al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

ℹ️ INFORMAMOS 🔜 La alcaldesa @_MamenSanchez anuncia que el Ayuntamiento de #Jerez recibirá los servicios especializados del @interiorgob 👉Además nos ofrecen los servicios de la Oficina de Coordinación Cibernética para solucionar cuanto antes el 'secuestro' del sistema 🖥️ pic.twitter.com/35BwoSIok5 — Ayuntamiento de Jerez (@ciudadjerez) October 4, 2019

Incluso insistió en que se está tramitando por urgencia la contratación de una empresa especializada en ciberdelincuencia —ayer jueves también se anunció que se estaba en contacto con una firma especializada— que ya ha trabajado en otros ayuntamientos que han sufrido ataques cibernéticos similares en los últimos meses.

De lo poco que ha trascendido sobre las características del virus, denominado 'Ryuk', es que este pudo entrar en los servidores municipales a través de una cuenta de correo. Ahora bien, la alcaldesa rehusó aclarar qué sistemas de seguridad tiene el Ayuntamiento para contrarrestar un ciberataque de estas características alegando que lo desconoce a nivel técnico. En cambio, volvió a referirse a las inversiones en la adquisición de equipos informáticos realizadas durante los últimos años para defender la gestión en el mantenimiento de la red informática.

Eso sí, incidió en que el Ayuntamiento recibe "más de un millón de correos de los que un 75% son spam [correo no deseado]" y que ha habido otros organismos públicos que también han sufrido ataques similiares, de ahí que justiciara la dificultad de hacer frente a este tipo de virus. "En Florida y Baltimore estuvieron dos semanas y llegaron incluso a aprobar pagar a los piratas", añadió.

Los autores del ciberataque al Ayuntamiento de Jerez han reclamado un elevado pago en monedas virtuales (bitcoin) a cambio de desbloquear los servidores, aunque el ejecutivo insiste en que no pagará.Asimismo, insistió en que no se ha producido robo de datos ni de otro tipo de información.

En cuanto a la incidencia en la prestación de servicios públicos y, especialmente, el impedimento que sufren los ciudadanos para realizar trámites (como es la solicitud de servicios o el pago impuestos), Sánchez comentó: "No pasa nada, si no se paga en octubre se pagará en noviembre. [...] Intentaremos actuar en lo que se puede, en aquello que no necesita de gestión telemática".