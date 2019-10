Tres días después de que el Ayuntamiento haya sufrido un importante ataque cibernético, que ha obligado a desconectar toda su red informática, el gobierno local ha empezado a informar de los servicios que se pueden seguir prestando a los ciudadanos que no requieren de acceso telemático.

Aunque los empleados municipales están indicando a los ciudadanos que se personan en las distintas dependencias de los trámites que están operativos, no ha sido hasta la tarde de este viernes cuando el gobierno local ha empezado a ofrecer información al respecto a través de las cuentas que tiene el Ayuntamiento en distintas redes sociales.

Eso sí, lo ha realizado a las cuatro de esta tarde y en referencia a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC).

1️⃣ INFORMAMOS >>>📌 Trámites que siguen operativos en la Oficina de Atención a la Ciudadanía: ✅ Consultas y reclamaciones al censo electoral ✅ Matrimonios y parejas de hecho — Ayuntamiento de Jerez (@ciudadjerez) October 4, 2019

Por el momento, el gobierno local señala que no puede prever cuándo podrá volver a estar operativa la red informática municipal y, en consecuencia, vuelva a la normalidad la prestación de servicios.

Estos son los servicios que se pueden realizar a través de la OAC:

Consultas y reclamaciones al censo electoral

Matrimonios y parejas de hecho

Título de familia numerosa

Información general sobre ayudas sociales

Compulsa de documentos

Registro general

Servicio de información telefónico 010

Del resto de trámites en otras áreas municipales, el Ayuntamiento no ha dado detalle. No obstante, todos aquellos que requieran de acceso o gestión telemática no pueden prestarse ya que los ordenadores están inoperativos.

Este ciberataque también ha afectado a la oficina de atención al ciudadano del servicio municipal de aguas. Aquajerez, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad, se vio obligada a cerrar su sede de la plaza Monti ya que no puede gestionar pagos debido a que comparte sistema informático con el Ayuntamiento.