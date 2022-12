El Ayuntamiento da un toque de atención al Teatro Villamarta

El último pleno municipal del año, de carácter extraordinario, estuvo especialmente movido y puso sobre la mesa la situación económica del Teatro Villamarta. Fue éste uno de los puntos de este pleno urgente, convocado en la jornada del pasado miércoles, cuyo principal objetivo era que el coliseo jerezano no terminara el año en bancarrota.

Así, tras la reunión celebrada esta misma semana del Patronato de Fundarte, la Fundación que gestiona el Villamarta desde 2016, se solicitó al Ayuntamiento la aprobación de un crédito de 640.000 euros, crédito que debía aprobarse de manera urgente en el pleno, y que de hecho fue aprobado con el apoyo mayoritario de los grupos (PSOE, PP, Ganemos, Ciudadanos, Adelante Andalucía e IU). Sólo Podemos se abstuvo.

Sin embargo, antes de la votación el ambiente estuvo especialmente tenso, toda vez que desde la oposición se cargó duramente contra la gestión económica del teatro, algo que tanto PP como Ciudadanos ha venido denunciando en los últimos años. Hay que recordar, no obstante, que estas cuentas pertenecen al ejercicio de 2021, es decir, el año de la pandemia, un año complicado por los cierres perimetrales, por la escasez de público y las reducciones de aforos, y en el que además, el coliseo mantuvo a sus trabajadores, sin entrar en otras opciones legales, pese a la complicada situación económica.

Pese a todo, las intervenciones de Jaime Espinar, del PP, Manuel Méndez, de Ciudadanos, y de Ángel Cardiel, concejal no adscrito, sirvieron para criticar con dureza la situación económica, toda vez que en lo que llevamos de año el Teatro Villamarta ha recibido de las arcas municipales dos millones de euros, los 1,5 millones que aporta de manera anual más los 640.000 aprobados en la jornada de este jueves.

Cardiel pidió "una explicación que fuese más allá del Covid porque estamos hablando de un desvío del 40% del presupuesto". Además, añadió que "hace cinco años que Fundarte lleva el Villamarta y estamos ya en quiebra técnica, con casi un millón de euros en rojo, ¿nadie va a asumir ninguna responsabilidad ni va a proponer medidas que frenen esta cuestión tan grave?".

Manuel Méndez destacó que "no puede ser que año tras año, el Teatro Villamarta le cueste dos millones a la ciudadanía y aquí no se ponga ningún tipo de remedio". Jaime Espinar, por último, señaló que "no entendemos la cultura desde un punto de vista de la rentabilidad empresarial, pero lo que no puede ser, es que el teatro se convierta en un agujero sin fondo".

De cualquier forma, desde el Ayuntamiento, en palabras de la propia alcaldesa Mamen Sánchez, parece tenerse claro que la gestión económica de Fundarte no es la más apropiada, reprochando este hecho por primera vez públicamente y poniendo, indirectamente en el ojo del huracán, a su directora, Isamay Benavente. "Hemos pedido a la gerente que hay que hacer una serie de cosas, que no se hacen. Nos ofrecen la programación pero sin un equilibrio económico, no nos dicen ni cuánto cuesta ni qué previsión de ingresos tiene, y eso no puede ser".

En este sentido, Sánchez aludió a una producción, que todo apunta a una de las óperas realizadas por el teatro (Pagliacci’ y ‘Cavalleria Rusticana’), que ha enojado a la primera edil, de ahí su contundente actuación. "El otro día pedí los datos de Fundarte y vi que hay una producción que si no la podemos hacer, no se hace, porque se ha ido de madre".

La alcaldesa fue incluso más allá y advirtió seriamente a Isamay Benavente. "Le hemos dicho a la gerente que no se firma un contrato más, porque tiene todo el poder del mundo para firmarlo, si previamente no lo vemos. Si por un año hay que bajar un poco la calidad del Teatro Villamarta y no tenemos que hacer producciones ni llevarlas a Málaga, pues no se harán".

"No queremos gestionar el teatro, pero sí evitar determinados problemas", añadió. Incluso anunció que "hace un mes que hemos puesto una mesa del gasto en el Villamarta para tener un control de estos gastos. Queremos que el modelo económico del Ayuntamiento se implante aquí".

Por último, y durante el pleno propia Sánchez ha desacreditado públicamente durante el pleno a su concejal de Cultura, Francisco Camas, al que ha retirado el turno de palabra en su segunda intervención y ha cortado durante la última vez que hablaba, una muestra inequívoca de que el futuro de Camas dentro de la política municipal está cada vez más lejos.