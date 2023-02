CGT requiere a la Delegación Territorial cubrir vacantes de administración en el IES Asta Regia de Jerez

El IES Asta Regia de Jerez de la Frontera se encuentra sin administrativos debido a la jubilación parcial casi simultánea de sus dos administrativos. El centro viene solicitando desde inicio de curso una solución para esta circunstancia a la Sección de personal no docente y el sindicato CGT requiere a la misma Sección de personal no docente de la Delegación Territorial de Cádiz cubrir las vacantes de administración en el instituto.

Desde la sección de CGT se propuso a la dirección que ambos administrativos se turnasen, pero la propuesta no era viable ya que las peticiones horarias de ambos trabajadores no coincidían. Asimismo, nos informan de que se nombró una sustitución, sin embargo, el relevo finalmente ha ido para otro centro.

"Que no se solucionen estas necesidades de personal supone un gran problema para el centro, puesto que las funciones de este personal deben ser cubiertas por el equipo directivo, que no da abasto para la carga adicional de trabajo", asegura el sindicato.

La solución transitoria propuesta "no soluciona el problema y no es suficiente para justificar la inhibición ante la insistente solicitud de la dirección y la no intervención de la sección. La única solución es el nombramiento de algún administrativo para el centro", añade.

CGT apostilla que "el silencio de la administración educativa ante las solicitudes de los centros por carencias de Personal de Administración y Servicios la sufren otros establecimientos escolares de la provincia y de la comunidad. CGT denuncia estas circunstancias en su compromiso por la escuela pública. Nuestros estudiantes y la comunidad educativa no merecen menos".