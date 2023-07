Calor en Jerez: el tiempo da una tregua este martes y el miércoles vuelve la alerta amarilla

Jerez y su campiña volverán a estar este miércoles 19 de julio en alerta amarilla por altas temperaturas, en concreto 38 grados con posibilidad de alcanzar puntualmente los 39, situación similar a la registrada este lunes en las horas centrales del día, tras la que el tiempo ha dado una tregua con la bajada este martes de hasta 4 grados en las máximas.

No siempre que suben los termómetros hay una ola de calor. Técnicamente, la Agencia Estatal de Meteorología considera que este fenómeno debe ir acompañado de un aumento de las temperaturas durante al menos tres días consecutivos por encima de un determinado umbral -no es lo mismo alcanzar los 38 grados en Cádiz o Sevilla que en Santander-, por lo que la subida de este lunes y el miércoles no se consideran una ola de calor propiamente dicha, sino más bien un episodio de altas temperaturas motivado por la entrada de una masa de aire muy cálido y seco desde el norte de África.

La provincia únicamente ha sufrido este año la ola de calor de finales de junio frente a las tres que decretó la Aemet en verano de 2022, durante el que se registró la ola más larga a partir del 9 de julio, con una duración de 18 días, en los que se incluye la jornada del 24 de julio, en la que la estación meteorológica del Aeropuerto de Jerez marcó el máximo de toda Andalucía con 44,5 grados.

Precisamente, la primera y única ola de calor reconocida oficialmente en la provincia este año, la registrada en junio entre el domingo 25 y el miércoles 28, se debió a una masa de aire muy cálido procedente del norte de África en una situación anticiclónica, similar a la que se vive en estos días y que en aquella ocasión produjo un aumento significativo de las temperaturas, sobre todo en el valle del Guadalquivir, donde se registró la máxima temperatura en Morón de la Frontera (Sevilla), con 43,7 grados. En Jerez, la máxima hasta la fecha de este año se alcanzó el pasado 25 de junio con 41,6 grados.

Tanto en los casos de olas de calor, como el vivido a finales de junio y que provocó la primera muerte de este año en Andalucía, en concreto de un trabajador del campo en Sevilla, como en los de calor extremo, fenómenos cada vez más frecuentes en el actual escenario de calentamiento global, es fundamental tomar medidas para mitigar sus efectos. En el caso de la provincia, y de acuerdo con las temperaturas umbrales previstas en el Plan Nacional de actuaciones preventivas, se estima que existe riesgo para la salud a partir de los 38,5 grados.