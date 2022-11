Solo PSOE y PP tienen candidato a la Alcaldía de Jerez a seis meses de las elecciones municipales

Dentro de seis meses y un día, más de 168.000 jerezanos estarán convocados para elegir a sus próximos representantes en el Ayuntamiento. De los concejales que resulten elegidos del escrutinio que deparen las urnas, saldrá tres semanas después el alcalde o alcaldesa del próximo mandato municipal.

Por este motivo, los partidos ya tienen puestas sus miras en la próxima cita electoral. Viven un periodo de perfilar estrategias, buscar fichajes y, especialmente, elegir a la persona que encabezará su candidatura. Sin embargo, a día de hoy, solo dos formaciones, PSOE y PP, han dado a conocer a la persona que ocupará el puesto número uno de su papeleta. El resto, en su mayoría, espera a poder proclamarlo antes de la próxima Navidad.

Una de las incógnitas que aún quedan por despejar es cuántas candidaturas de izquierdas habrá en Jerez. En este momento, es prácticamente seguro que habrá, al menos, dos. Adelante Andalucía ya trabaja en su candidatura, mientras que aún está por ver qué ocurrirá con Izquierda Unida, Podemos y Ganemos Jerez pues aún no está decidido si concurrirán juntas o por separado. Ciudadanos, Vox y Andalucía por Sí también contemplan concurrir a los comicios, aunque aún no han elegido o no han dado a conocer públicamente a sus alcaldables.

Mamen Sánchez (PSOE) aspira a su tercer mandato

Ya solo queda el formalismo de su proclamación, pero desde hace tiempo estaba claro que Mamen Sánchez optará a seguir siendo alcaldesa de Jerez por tercer mandato consecutivo. A principios de año, en una entrevista a Diario de Jerez, ya apuntaba su intención de encabezar nuevamente la candidatura socialista en Jerez. Y así lo ha ido reiterando a lo largo de este 2022 cada vez que se le ha preguntado por sus planes de futuro.

La última vez fue hace escasas dos semanas para responder a unas afirmaciones realizadas por el PP que pronosticaba que la regidora acabará marchándose a órganos legislativos. “Yo no me voy a ir ni al Congreso ni al Senado”, enfatizaba. De hecho, insistía en que uno de los grandes retos de su gobierno es “gestionar” la importante bolsa de subvenciones que pueden llegar a la ciudad gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (los fondos ‘Next Generation’) por lo que instaba al electorado a darle una mayoría absoluta para poder acabar con los proyectos en marcha.

A día de hoy, solo queda el trámite orgánico de su designación, un proceso que, según las fuentes del PSOE consultadas, no está previsto que se realice hasta el mes de febrero. Según el calendario de proclamación de candidatos establecido por la ejecutiva federal socialista, y ratificada por el regional, es que las asambleas correspondientes se celebren entre el 12 enero y el 28 de febrero. Se estima que la de Jerez pueda desarrollarse en febrero.

García-Pelayo (PP) busca recuperar la Alcaldía

A principios del pasado mes de mayo, el Partido Popular decidió que su candidata a las elecciones municipales del año próximo sea María José García-Pelayo en detrimento de Antonio Saldaña, que hasta entonces había trabajado por volver a repetir como cabeza de cartel. En agosto, García-Pelayo fue proclamada como alcaldable con la presencia de algunos de los principales cargos nacionales del partido y en septiembre fue ratificada orgánicamente al mantenerse como presidenta local de la formación en el congreso celebrado en el Hotel Jerez.

La de 2023 será la quinta vez que García-Pelayo sea la cabeza de cartel de los populares. Ya lo hizo en 2003, 2007, 2011 y 2015, siendo la candidatura más votada en estos dos últimos comicios. Y ya ha sido alcaldesa de la ciudad entre 2003 y 2005 (en coalición con la formación andalucista liderada por Pedro Pacheco) y entre 2011 y 2015 (este último periodo disfrutando de una holgada mayoría absoluta).

Ciudadanos lucha contra el ostracismo

Tras duplicar su presencia en la corporación en 2019, Ciudadanos afronta unas nuevas elecciones municipales con el reto de mantener la máxima representación institucional posible. Los sucesivos varapalos sufridos en las convocatorias electorales precedentes —en las andaluzas de junio pasó a ser la sexta fuerza en número de votos tras haber sido la más respaldada en 2018— han dejado muy tocada a una formación que bien sabe que su principal objetivo es sobrevivir.

Los planes de Ciudadanos pasan por elegir a su candidato a lo largo del mes de diciembre. La formación en Andalucía ya ha realizado una primera ronda de designaciones en 55 municipios y fuentes del partido explican que confían que el alcaldable en Jerez pueda darse a conocer en cuestión de semanas en una segunda oleada de nombramientos.

Semanas atrás, durante un encuentro con militantes en Jerez, la presidenta nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, justificó que aún no se haya elegido candidato en Jerez en que el partido no tiene necesidad de “elegir a todos los candidatos de golpe”. Tras afirmar que habrá alcaldable naranja en mayo de 2023, la política jerezana indicó: “Habrá un proyecto para Jerez, un proyecto que hemos defendido durante ocho años y que es la única alternativa a PP y PSOE”.

En las dos citas locales a las que se ha presentado Ciudadanos en su historia (2015 y 2019), el candidato ha sido Carlos Pérez, actual secretario provincial de la formación.

Los dos bloques a la izquierda del PSOE

A seis meses de celebrarse las elecciones, es prácticamente seguro —aunque en política todo puede cambiar en el último momento— que, como mínimo, haya dos candidaturas de izquierdas en Jerez puesto que una papeleta unitaria de las formaciones a la izquierda del PSOE es prácticamente una entelequia.

A día de hoy hay dos bloques difícilmente reconciliables. En uno están Izquierda Unida, Podemos y Ganemos Jerez, donde existen importantes diferencias, pero que podrían ser subsanables. Eso sí, aún no hay nada cerrado sobre una candidatura unitaria, con dos formaciones o cada una de ellas en solitario. Y en el otro se encuentra Adelante Andalucía, la formación vinculada a Teresa Rodríguez.

En el primero, IU y Podemos no atraviesan su mejor momento a nivel nacional, andaluz y local por lo que sigue sin estar nada claro de que ambas vuelvan a concurrir juntas, tal y como lo hicieron en 2019 bajo la marca Adelante Jerez. De hecho, ambas ya han iniciado por separado sus respectivos movimientos de cara a la convocatoria del mes de mayo.

Este medio ha podido saber, por ejemplo, que Izquierda Unida mantiene intensos contactos con Ganemos Jerez para abordar una posible candidatura conjunta. Y Ganemos, a su vez, ha anunciado recientemente acuerdos programáticos con otras formaciones con escasa implantación en Jerez, Más País y Equo. La agrupación de electores, eso sí, de manera oficial señala que "los canales de comunicación" con las fuerzas "progresistas" siguen "abiertos" y que tienen "muy buenas sensaciones".

Mientras se suceden estos contactos, Podemos e Izquierda Unida han iniciado sus respectivos procesos de elección de candidatos. La formación morada anunció semanas atrás la designación de Manuel Guerrero como su cabeza de lista en la candidatura en la que concurra en las elecciones. E Izquierda Unida lo hará en breve en un proceso que, salvo sorpresa, saldrá elegido nuevamente Raúl Ruiz-Berdejo. Ganemos señala, en cambio, que por el momento no está abordando el tema de posibles candidatos.

En el otro bloque, los órganos de dirección de Adelante Andalucía han autorizado esta semana a las asambleas locales a iniciar los procesos de primarias para elegir a sus candidatos. La formación tiene claro que se presentará en Jerez por lo que en próximas semanas abrirá el procedimiento para tenerlo listo antes de la festividad navideña. Está por ver si el edil no adscrito Ángel Cardiel, vinculado a este proyecto político, u otros militantes como el ex parlamentario andaluz José Ignacio García dan el paso para encabezar la papeleta de Andalucía.

Fuentes de esta formación reconocen que es difícil que esta formación pueda alcanzar algún tipo de acuerdo con formaciones como Podemos —de la que formaron parte buena parte de sus integrantes— o Izquierda Unida de cara a las elecciones de mayo.

El segundo intento de Vox de entrar en la corporación

Vox se presentará por segunda vez a unas elecciones municipales en Jerez. En 2019 se quedó cerca de obtener la representación, un resultado que fue un fiasco ya que pocas semanas antes había logrado unos notables resultados en unos comicios generales.

La formación no ha aclarado qué previsión tiene para designar a su candidato. No obstante, en las quinielas está, por lógica, su coordinador local en Jerez, Ignacio Soto, que está al frente de este partido en la ciudad desde mayo del año pasado.

Andalucía Por Sí, a la “espera” de Pacheco

Andalucía Por Sí, la formación heredera del andalucismo que encabezó el PA durante décadas, también se presentará a las elecciones municipales en la ciudad. Eso sí, aún no tiene decidido si en la ciudad lo hará bajo esta marca o a través de Andaluces Levantaos, una coalición andalucista con la que concurrió a las autonómicas del pasado mes de junio.

Ahora bien, la formación no tiene prisa por elegir a su candidato. De hecho, fuentes de esta formación señalan que piensan “apurar” todos los plazos posibles. Y el motivo no es otro que Pedro Pacheco, aunque este extremo no se afirme públicamente.

El ex alcalde aún espera ser indultado por parte del Gobierno central, una decisión que le permitiría poder volver a entrar en una candidatura electoral. Pacheco aún cumple las penas de inhabilitación para el desempeño de cargo público por las que también fue condenado tiempo atrás. Un indulto, en cambio, le permitiría regresar a la primera línea de política.

A ello se une que el ex regidor no ha ocultado su acercamiento a la formación andalucista. De hecho, reapareció en un acto público semanas atrás en un acto organizado por Andaluces Levantaos que llevaba por nombre “renacer de una tercera ola andalucista”. Su intervención concluía diciendo: “Si es por luchar, por dar prestigio y por recuperar políticamente el andalucismo, me encontraréis, tarde noche y a mediodía”.