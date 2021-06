Cáritas advierte de que la subida de luz "desestabilizará" los recursos

El precio de la electricidad se ha incrementado este mes y entidades sociales, como Cáritas Diocesana, ya temen un aumento de peticiones de ayuda. El llamado 'tarifazo' va a desestabilizar a muchas familias, sobre todo a las que ya están atravesando una situación económica delicada. Así lo transmite el director de Cáritas Diocesana, Juan Pérez, quien declara que "esta subida de la luz lo que va a incrementar es el volumen del coste de las peticiones que ya atendemos, por lo que los recursos se van a desestabilizar".

"Nosotros ya hemos notado una avalancha de peticiones de ayuda para pagar el agua, la luz, los alquileres... Todo lo que suponen los suministros básicos en una familia. Esta subida incrementará el importe de estas ayudas... Hay que tener en cuenta que para las familias humildes, las que ya iban justa a final de mes, cualquier subida de un suministro es un golpe enorme, porque es un gasto del que no se puede prescindir", señala Pérez.

Desde Cáritas Diocesana lamentan que "no sabemos a qué se debe este incremento, a qué responde esta subida en estos momentos cuando llevamos año y medio de una crisis desbordante". "Vamos sobrellevando las peticiones de productos como los alimentos, pero tú no puedes ir a Endesa a pagar una factura con una bolsa de comida. Esta decisión de subir la luz va a incrementar sustancialmente el problema de mucha gente", remarca el director de la organización, quien añade que "a veces en los despachos de las administraciones no se ponen en lugar de las personas".