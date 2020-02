Carlos Aguilar amenaza a Juan Pedro Galán con acudir a la vía penal

Lejos de llegar a un punto de encuentro, la disputa entre Carlos Aguilar y Juan Pedro Galán, ‘hijos’ del ex torero y ex empresario Juan Galán, va a más, hasta el punto de que el primero amenaza ahora con demandar a Juan Pedro Galán por la vía penal.

La historia es de sobra conocida. En 1976 el torero y empresario jerezano Juan Galán fundó una familia con la jerezana y también torera Isabel Aguilar, tras el fallecimiento de la esposa de Juan Galán, Manuela Naranjo. A la nueva familia Juan Galán aportó sus tres hijos, Juan Pedro (que llegó a ser un afamado torero), Rocío y Eva, mientras que Isabel Aguilar aportó a su único hijo, Carlos Aguilar.

Pasaron los años y Juan Galán falleció, dejando una inmensa fortuna fruto de sus negocios, en especial hoteles de alterne. Según Carlos Aguilar, la fortuna alcanzaba en 2010 los 50 millones de euros, por lo que entiende que ahora se podría incluso haber duplicado. Y a esos 50 millones de euros hay que sumar 17 propiedades inmobiliarias, algunas de ellas amplias fincas de mucho valor económico.

De esa herencia, Carlos Aguilar reclama 10 millones de euros y tres inmuebles, pero los hermanos, principalmente Juan Pedro Galán -siempre según Carlos Aguilar-, hacen “oídos sordos” a esa reclamación alegando que Carlos no es hijo de Juan Galán y que por lo tanto no tiene derecho a recibir parte de la herencia.

“Me siento muy triste al ver que mi hermano, con el que he compartido tantos momentos desde pequeño, toda una vida, se haya vuelto una persona egoísta y sin corazón, y todo esto por el dinero y la ambición. Lo peor es que no atiende a mis hermanas, ni a mi madre, y por supuesto a mí tampoco. Me hubiese gustado que todo esto se resolviera de una forma privada y tranquila como debe de ser entre hermanos y mi madre..., ya que falta mi padre, me parte el corazón”, señala Carlos Aguilar.

El hijo de Isabel Aguilar explica que “esa actitud de mi hermano Juan Pedro Galán no cambia, de ahí que yo haya tenido que meterle en el juzgado con una demanda de la mano del abogado Fernando Osuna, el abogado de los famosos. La demanda se encuentra en el juzgado de lo civil pero llegado el momento se le interpondrá una demanda por lo penal y será mi abogado Fernando Osuna quien decida el cómo, el cuándo y el porqué de dicha demanda penal. Llevamos mi madre, mis hermanas y yo sufriendo esto mas de año y medio, y él tiene constancia de todo esto”.

“Como yo le conozco mejor que nadie -añade Carlos Aguilar-, daré un par de adjetivos sin perder la cordialidad que me recomienda mi abogado. Es un fullero, un tramposo y un cara dura. Pero todo esto lo sabíamos, es parte de la forma de ser de Juan Pedro Galán, ‘mi querido hermano’. Pero nunca pensábamos que fuera a hacerlo con su propia familia. Estando imputado como lo está por delitos muy graves en otros procedimientos, no se le bajan los humos”.

Asegura que “es tan grave la situación que ha llegado a amenazar a mi madre para que le firme créditos, e incluso se la ha llevado a Portugal a firmarlos, amenazándola con meterla en la cárcel si no los firmaba. E incluso le ha retirado ciertas cantidades de dinero que le correspondía sin su permiso, y ha vendido una finca en Portugal, lo que podría suponer un alzamiento de bienes. Esto ha llegado a un punto de no cordura, la avaricia del ser humano no conoce límites”.

Carlos Aguilar dice que está “dispuesto a terminar y cerrar este tema con mi hermano Juan Pedro Galán, los dos sentados en una mesa, pero tristemente no puede ser así, porque ni siquiera me coge el teléfono”.

“No se puede imaginar nadie lo triste que es meter a un hermano en el juzgado y mas triste aún ver sufrir a mi madre... Dejo constancia de que la intención de mi hermano Juan Pedro es que mi madre le firme una serie de documentos para quitarle todos sus bienes. En Jerez es sabido por todos que los hoteles y negocios fueron montados por mis padres, Juan Galán e Isabel Aguilar”, concluye.