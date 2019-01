Cocina “con pellizco” en Casa Palacio María Luisa

Todo es posible en el nuevo Hotel Casa Palacio María Luisa, el único cinco estrellas gran lujo de la ciudad, ubicado en la calle Tornería, 22. Tocar el fuego de una chimenea sin quemarse, mirarse al espejo colgado en una pared hecha de musgo natural, nadar contracorriente, oír cantar los pájaros en el baño, desayunar con la Virgen de Lourdes, tocar un arco de piedra cuando en realidad es pintura artística...

El hotel cautiva a los viajeros con su personalidad y ofrece exclusividad y lujo latente en cada uno de sus espacios, contribuyendo a que sus clientes disfruten de una experiencia inolvidable en su visita a Jerez, gracias a un servicio basado en la excelencia.

Una excelencia presente en cada centímetro cuadrado de este espacio, promovido por ‘Kaizen Hoteles’, cuya administradora es Marisa C. Azcárate, una “enamorada” de Jerez, ciudad que asegura tiene “un patrimonio asombroso”. Una casa palaciega de casi 200 años fruto de un proyecto que se inició hace más de tres y en el que se ha realizado un trabajo impecable de recuperación de patrimonio, manteniendo su solemnidad como palacio jerezano, a la vez que se ha adecuado técnicamente a las exigencias de confort, salud y seguridad de nuestros tiempos.

Parte de ese patrimonio es también su gastronomía. Cocina que Azcárate ha querido traer también al siglo XXI de la mano del chef Ángel Taboada, en el restaurante ‘T 22’, que ya tiene abiertas sus puertas. El prestigioso y reconocido chef Rafael Zafra (2 estrellas Michelin 2008-2011) es el asesor gastronómico de Casa Palacio María Luisa que, junto con Ángel Taboada, han diseñado una oferta gastronómica centrada en el producto de la zona.

Un restaurante que rinde homenaje a la gastronomía tradicional gitana con una carta que ofrece un viaje de los sentidos por los sabores más auténticos de Jerez y que transportan a los comensales al Jerez más tradicional en cada bocado. Una cocina que combina magistralmente tradición, vanguardia y creatividad.

“Es una oferta gastronómica de cocina gitana contemporánea en la que se hace un homenaje a Jerez. Yo, que me he criado en el barrio de Santiago, he visto a mi madre y a mi abuela guisar platos típicos de la gastronomía jerezana, pero también he aprendido de la cultura gitana, como las setas silvestres, o guisos como ‘a lo oscurito’ o la berza gitana. Cocina que aquí llamamos “con pellizco”, diferente”, cuenta Taboada.

“Guisos –añade– que pertenecen a la historia de mi vida pero que yo tenía que sacar de forma profesional, con el asesoramiento del gran Rafael Zafra”.

Hay que destacar que ‘Kaizen Hoteles’ estará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará del 23 al 27 de enero en Madrid, donde venderá destinos como Jerez y Huelva, donde tiene el hotel ‘La Malvasía’ en El Rocío.

Casa Palacio María Luisa ha sido un proyecto dirigido por el arquitecto sevillano Pedro Rodríguez de Pineda, que junto con Patrimonio, y gracias a la tecnología actual, han dado como resultado un edificio preparado para durar otros 200 años, técnicamente eficiente y que contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible.

Gracias al trabajo del estudio de decoración e interiorismo de Corner Proyect, el hotel combina magníficamente su esencia clásica con elementos contemporáneos, que crean una atmósfera única y refinada donde los huéspedes podrán disfrutar la belleza y el bienestar en cada uno de sus rincones. “No queremos que el hotel sea una casa-museo, también estará abierto a la celebración de actos culturales de la ciudad”, apuntó Azcárate.

Casa Palacio María Luisa encarna el espíritu característico de la ciudad jerezana, es la expresión de la ciudad, de su historia, de su entorno y su cultura.

Una casa señorial sevillana y nuevas vistas a Doñana

‘Kaizen Hoteles’ también ha puesto el ojo en Sevilla donde ha adquirido recientemente una casa señorial ubicada en calle Trajano, 2, en plena plaza del Duque. Un espacio que convertirá también en un hotel cinco estrellas gran lujo, y que Marisa C. Azcárate adelantó ayer que pretende abrir al público en septiembre de 2021.

“Es una casa espectacular a la que le daremos este aire de casa señorial sevillana con sus patios, sus azulejos... Será una oferta diferente, de mucho nivel, que le aportará valor al sitio en sí, así como excelencia. Esa es nuestra forma de trabajar”, dijo Azcárate.

‘Kaizen Hoteles’ también tiene previsto ampliar las instalaciones del Hotel ‘La Malvasía’ que posee en el Rocío, con vistas a Doñana, que actualmente tiene 18 habitaciones, a las que sumará 20 con la adquisición de un solar anexo. La intención es inaugurar esta ampliación para el Rocío de 2020, así como una sala de celebraciones. /A. Cala