Centro Histórico califica de “chapuza” la obra de las calles Latorre y Amargura

La asociación vecinal del Centro Histórico ha mostrado estos días su rechazo a las obras que se están realizando en distintas calles del centro de la ciudad. En el caso de la calle Latorre, el colectivo vecinal ha recordado en redes sociales que esta calle, antes de la intervención, "ya era plataforma única, ya era peatonal y conservaba un adoquinado en bastante buen estado". Por ello, ha lamentado que "la chapuza realizada ha supuesto la pérdida de gran parte de la superficie adoquinada", en alusión a la obra realizada.

Igualmente, según la asociación vecinal, "los adoquines no están bien puestos ni bien nivelados ni bien encarados ni bien juntos". Por ello, "no se mejora la movilidad. Aunque pretendan engañarte, las zonas enlosadas serán ocupadas por veladores y los peatones tendrán que transitar por unos adoquines chapuceramente colocados, muy separados, mal encarados y mal nivelados. Y, aun así, las mesas y sillas seguirán cojeando, porque todo está rematadamente mal ejecutado". Ante esta situación, se preguntan "cuáles son los verdaderos motivos para ejecutar esta cabezonería".

Desde el Centro Histórico han denunciado también las "chapuzas" que se están realizando en la calle Amargura, cerca de José Luis Díaz: "Falta la lechada, ya lo sabemos, pero eso no va a ocultar el hecho de que no hay ni una losa a la misma medida que la anterior, muchas de ellas dobladas para colmo". "Mirad cómo están recolocando el empedrado y los grandes y chapuceros espacios que están dejando, lo que denota que hay muchas piedras que no se están poniendo y que no sabemos qué habrá sido de ellas. Esto asegura una gran mejora de la movilidad y la accesibilidad. Sí, sí...", han lamentado a través de Facebook.

Así las cosas, desde el colectivo preguntan "quién controla que las obras se estén haciendo correctamente, quién es el responsable técnico del Ayuntamiento y quién lleva la dirección técnica de las obras". "¿Es esta una de las personas que, según el delegado con adoquín sobre la mesa, han realizado los informes con los que el Ayuntamiento lleva la razón sobre la Junta? Preparémonos entonces para la multa que va a caer y para movilizarnos para que la pague quienes por cabezonería están amparando estas atrocidades", advierten.

La presidenta del colectivo, Tamara Jiménez, reconoce que "lo que nos preocupa principalmente es que uno de los objetivos de la obra, además de la mejora del saneamiento, era mejorar la accesibilidad. Y estamos viendo estos días que no se mejora la accesibilidad que ya tenía la zona". En el caso de Latorre, "hemos visto que se ha perdido parte del mosaico del adoquinado que existía y la distancia entre adoquines es mucho mayor de lo que estaba antes". Por este motivo, "nos tememos que en época de lluvias e, incluso, con el baldeo de la calle se pierda parte de ese aglomerado y lo adoquines se empiecen a mover".

En el caso de la calle Amargura, "pues exactamente lo mismo, se ha perdido muchísimo empedrado y nos tenemos que la arena y el conglomerado se pierda en un par de años", advierte Tamara Jiménez.

Respecto a la obra de la plaza Esteve, pendiente aún de que la Junta responsa al recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento, la presidenta del Centro Histórico recalca que "nosotros no esperamos que se mantenga la paralización de las obras, entendemos que la paralización perjudica al comercio local y a los vecinos". Sin embargo, "confiamos en que la Junta paralice el proyecto de asfaltado y que obligue al Ayuntamiento a reponer el pavimento que había, el adoquín".