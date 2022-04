El Centro de Transfusión Sanguínea pide donaciones de sangre urgentes

El Centro de Transfusión Sanguínea de la provincia ha abierto un punto de donación de sangre en Jerez durante toda la jornada. Será concretamente en los Claustros de Santo Domingo que estarán abiertos desde las 10 a las 14 horas y de 17.30 a 21.30 horas.

El CTTC cuenta en el refectorio de dicho enclave con un equipo sanitario compuesto por cuatro médicos, siete profesionales de enfermería y tres celadores conductores con motivo de este evento, que para su difusión está contando con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Jerez, asociaciones de vecinos, centros educativos e instituciones municipales y privadas.

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Miguel Ángel Barbero, coordinador del Centro de Transfusión Sanguínea de la provincia, ha asegurado que la situación de las donaciones a día de hoy "es mala, ha habido un descenso significativo en las últimas semanas".

En estos momentos, "estamos teniendo 40 donaciones en todo el día cuando necesitamos por lo menos 120 o 150 diarias. Ayer jueves se hicieron en toda la provincia 80 donaciones nada más, de ahí nuestro interés en animar a la población a que done sangre e informarles también del riesgo que existe de que, de seguir en esta situación, se puedan llegar a suspender cirugías".

Además, la ciudadanía puede acudir a donar sangre al propio Centro de Transfusión, Tejidos y Células, cuya sede en la provincia está ubicada en el Hospital de Jerez, o al punto fijo del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.