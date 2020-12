Los grupos se han pronunciado tras conocerse que el Ayuntamiento denunciará judicialmente a dos trabajadores por presuntamente acceder a expedientes municipales de manera fraudulenta.

Ciudadanos ha señalado que le preocupa “bastante” que el Ayuntamiento haya “reconocido tener” una “brecha de seguridad” en sus sistemas. En un comunicado, la formación naranja señaló: “Si tal y como se ha dado a conocer desde el propio gobierno municipal estos accesos no autorizados vienen realizándose desde 2017, el Ayuntamiento de Jerez no tiene ahora ningún hacker informático sobre el que hacer cargar las culpas”.

Por ello, le afea que no haya establecido dentro de los sistemas informáticos “los controles necesarios que impidan que un empleado municipal pueda acceder a documentos que no le son propios para el desempeño de sus funciones”.

Por este motivo, alerta de que el Ayuntamiento “aún no ha nombrado a un delegado en materia de protección de datos” por lo que espera que este asunto “no tenga consecuencias futuras a través de una actuación de oficio por parte de la Agencia Española de Protección de Datos”. “Esperemos que “este agente controlador estatal no llegue a sancionar al Ayuntamiento por permitir accesos no autorizados a los datos especialmente protegidos que contienen los expedientes objetos de este asunto”.

Por su parte, Izquierda Unida calificó los hechos de “suma gravedad” estos accesos a expedientes municipales por lo que exige “llegar hasta el final” para conocer "qué información se ha consultado indebidamente y con qué propósito se han robado dichos datos”.

En este sentido, el portavoz y edil de la formación, Raúl Ruiz-Berdejo, reclama una “aclaración de si el Partido Popular y Antonio Saldaña están detrás del robo de la información” debido a la vinculación de una de las denunciadas con esta formación. En un comunicado, Ruiz-Berdejo indicó: “Es necesario saber qué información se consultó, con qué fin se accedió de forma irregular a esa información. Y queremos tener claro si existe alguna relación entre el acceso indebido a esos documentos y el Partido Popular de nuestra ciudad, y de ser así qué uso se le ha estado dando a esa información”.