Un cuponero de la ONCE tras repartir 350.000 euros en Jerez: "no he dormido en toda la noche"

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes día 26 ha dejado una parte de su fortuna en Jerez de la Frontera, donde se han repartido 350.000 euros con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno que ha vendido el lotero Luis Romero.

Romero es vendedor de la ONCE desde 2015 y vende habitualmente a la entrada del mercado en la Plaza de Abastos, aunque este premio lo ha vendido a clientes de una carnicería de la barriada de la Asunción.

"Estoy muy contento, no he dormido en toda la noche y eso que a mí no me ha tocado", decía esta mañana Luis Romero entre felicitaciones de sus vecinos.

Este sorteo, que estaba dedicado al Palacio de los Condes de Gómara de Soria, ha dejado sendos cupones premiados con 35.000 euros en Cádiz, Sevilla y Torremolinos, en Málaga, y ha dejado el resto de los premios en distintas localidades de la Región de Murcia.

Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Y para este martes, 27 de febrero, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros