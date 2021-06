Ángel Cardiel reconoció que le ha cogido “por sorpresa” que Podemos, formación de la que fue coordinador local hasta mediados del pasado año, haya presentado una petición al Ayuntamiento para que sea declarado concejal no adscrito. “Me enteré por la prensa”, afirmó. Ahora bien, en declaraciones a este diario apuntó que sí se le había notificado el expediente de expulsión como militante de la formación morada, aunque cuestionó el argumento utilizado. “Hablan de doble militancia; pero yo no estoy militando en otro espacio”, argumentó.

El edil está a la espera de que el Ayuntamiento determine si acepta o no la petición de su antiguo partido que deje de ser considerado integrante del grupo municipal de Adelante Jerez, lo que conllevaría también que dejara de ser el viceportavoz de este grupo en el plenario del Ayuntamiento. Podemos ha esgrimido que el concejal ha sido expulsado de la formación, de ahí que haya presentado una solicitud acompañada de una resolución de su comité de garantías con la expulsión como militante. No obstante, Cardiel aseguró estar “tranquilo” a la espera de la resolución, aunque espera que el pronunciamiento no se alargue en exceso.

Sobre su trabajo señaló: “En estos dos años, hemos hecho una oposición al PSOE basada en los principios políticos que acordamos en Adelante Jerez”. Por ello, el edil mostró su convencimiento de que esta decisión se debe “a una necesidad de Podemos de dejarse ver en el escenario político local” y que, por tanto, “tendrá poco recorrido” ya que “no tiene fundamento”.

Precisamente, en la jornada de este miércoles, el edil mantuvo un encuentro con el secretario municipal, Juan Carlos Utrera, al que le entregó documentación para justificar su vinculación a Adelante Jerez que, a su entender, “acredita mi trabajo en el grupo municipal y que no me he salido del principio rector de la coalición”.

Por ello, Cardiel indicó que, por el momento, no piensa dejar su acta de concejal y que continuará trabajando, mano a mano, junto a Rocío Monedero, la edil de Adelante Jerez que se ha posicionado a su lado en contra de la decisión adoptada por Podemos, formación a la que pertenece. Así, aseguró que mantiene una buena relación con el otro edil de este grupo municipal, Raúl Ruiz-Berdejo (IU), del que apuntó que se ha mantenido durante el último año “un entendimiento bueno” cuando, tras el divorcio a nivel andaluz entre Podemos y el grupo de Teresa Rodríguez, Izquierda Unida “pidió” tener visibilidad propia dentro del grupo municipal. “Hay un respeto mutuo dentro de la coalición; no hay agresiones e IU respeta el espacio de Adelante”, indicó.

Al ser preguntado sobre la repercusión que tendrá este episodio de cara a una confluencia de la izquierda jerezana en las elecciones municipales de 2023, Cardiel reflexionó: “Resulta lamentable que las tensiones internas de los partidos se trasladen a las instituciones. Esto no hace bien a nadie”. Eso sí, consideró que aún “queda mucho tiempo” para los próximos comicios locales, de ahí que señalara que el grupo municipal al que, por el momento, sigue perteneciendo debe seguir centrado en fiscalizar al gobierno municipal. Así, dijo: “Hay suficientes motivos para hacer oposición a la acción del gobierno de Mamen Sánchez”.

Eso sí, el edil mostró una vez su respaldo a la creación del nuevo proyecto que, encabezado por Anticapitalistas y liderado por Teresa Rodríguez, se está tratando de conformar en Jerez. “Se está constituyendo una fuerza alternativa que busca que no haya interferencias de Madrid y que el centro de decisiones esté en Andalucía. Ya estamos viendo las dificultades que está teniendo el gobierno de coalición de PSOE y Podemos para hacer políticas que mejoren las condiciones de la gente”, concluyó.