Cs Jerez llevará a pleno que la Junta reclame la revisión de oficio de la licencia de obras de El Barroso

Al gobierno local le llueven las críticas por su actitud frente a las infracciones urbanísticas del parque eólico El Barroso, actualmente en construcción en el pago de Macharnudo, santo y seña del viñedo histórico del Marco de Jerez. El grupo municipal de Ciudadanos se suma al enojo del Consejo Regulador y de Podemos Jerez por el resultado de las inspecciones realizadas por el Ayuntamiento y la forma de comunicarlo -a través de una nota de prensa emitida el Miércoles Santo sin previo aviso a los interesados-, por lo que anuncia que llevará al próximo pleno municipal una proposición para instar a la Junta de Andalucía a solicitar la revisión de oficio de la licencia de obras del proyecto.

El portavoz de Cs Jerez, Manuel Méndez, argumenta que la Junta está legitimada para reclamar la revisión de oficio por actos lesivos o nulos en la concesión de la licencia municipal, como entienden que concurren en este caso tanto por lo manifestado por el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, en la sesión plenaria de marzo como por las "contradicciones" del teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz sobre el resultado de las inspecciones de los técnicos municipales.

A juicio de Méndez, por lo denunciado por el presidente del vino en el pleno y por lo que nos traslada la plataforma de afectados por el parque eólico en una reunión previa, "creemos que hay errores en el otorgamiento de la licencia porque el proyecto no se corresponde con la realidad".

Para el portavoz de Ciudadanos "es una lástima que las inspecciones no se hayan hecho por iniciativa propia y que el gobierno local se cierre en banda y no permita la revisión de oficio de la licencia, porque como dice el dicho, cuatro ojos ven más que dos y todo el mundo está viendo que esto es una aberración", entre otros motivos, porque "se han modificado vías pecuarias y, como dijo César Saldaña, esta actuación está dentro del viñedo protegido y no al borde como declaró la empresa"..

Méndez cree que la propuesta para que la Junta solicite la revisión de oficio se complementa con la presentada en el último pleno por Podemos, y que fue aprobada por unanimidad de los grupos representados en la Corporación jerezana, por la que se insta a la Administración autonómica a rechazar la declaración de utilidad pública del proyecto.

Del mismo modo, Cs entiende que aunque la solicitud de revisión de oficio "se verá en el Parlamento andaluz sí o sí", "una vía no quita la otra" y la aprobación en pleno municipal le daría "más fuerza".

Cabe recordar que la junta de gobierno local impidió votar en pleno la revisión de oficio de la licencia municipal de obras, decisión que Ciudadanos enmarca en la "errónea interpretación del reglamento orgánico municipal" denunciada por la oposición en bloque y con la que el equipo de gobierno "evita que puedan debatirse en pleno asuntos de interés general".