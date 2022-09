Denuncian el cambio de ruta de la línea 13 "de un día para otro"

El tema de los Autobuses Urbanos en Jerez, aunque el último informe del Observatorio de los Servicios Urbanos diga lo contrario, sigue siendo objeto de estudio. Las quejas por el estado de muchos de ellos o las contradicciones en algunas líneas y horarios provoca el malestar diario de muchos usuarios.

El último capítulo ocurrió en la mañana de ayer a dos estudiantes del Sage College, según ha informado a este periódico la madre de una de ellos. Los dos jóvenes, de 14 y 11 años de edad, cogieron a las 8:26 de la mañana en la parada cercana a la Alameda Vieja, como cada día, el autobús de la línea 13 que les lleva hasta el centro educativo "desde hace más de un año".

Los dos niños "se subieron al autobús como cada mañana, sin que nadie le advirtiera de que la ruta había cambiado", reconoce Anais, su madre. "Los niños vieron que el autobús cogía por otro camino, y comenzaron a escribir por wassap para advertirme de que no iban por el recorrido habitual".

"Finalmente, el conductor les dijo que debían bajar del autobús porque la ruta había terminado en otra parada y que tenían que irse andando hasta el colegio porque ya no iban a coger por donde antes. Así que los chicos tuvieron que caminar durante 40 minutos hasta llegar al colegio, al que llegaron gracias a google map".

Anais, una de las madres, lamenta "que se cambie la ruta del autobús sin que nadie nos avise" y asegura que "es una falta de consideración que hagan ese cambio con el curso académico empezado y sin advertir a los niños que había cambios cuando accedieron al autobús".

Su madre denuncia también que este tipo de cambios "no se hagan de otra manera, porque además cuando he llamado a la oficina de la calle Corredera no te dan soluciones, simplemente me han dicho que los niños cojan el autobús a las 7:30, una hora y media antes. Es lamentable que lo que debe ser un servicio público que ayude a toda la comunidad funcione así, y encima cambiando las rutas de un día para otro.