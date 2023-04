Denuncian que no les dejan poner sillas en la puerta de su casa para ver la Semana Santa

Vecinos de la calle Visitación no dan crédito a lo que han vivido en los dos primeros días de Semana Santa. La comunidad vecinal, con varias personas mayores y una mujer con discapacidad, nunca ha tenido problemas en colocar unas silla en la puerta de la casa para disfrutar de la Semana Mayor.

Sin embargo, y a pesar de que este año por este tramo de la Carrera Oficial no hay palcos instalados, los vecinos denuncian que "no nos dejan poner las sillas en la puerta de casa. El pasado Domingo de Ramos me levantó un policía de malas formas diciéndome que no podía, que eso era Carrera Oficial. Le dije que por mi estado de salud no podía estar mucho tiempo de pie, y prácticamente me dijo que le daba igual, que no se podían poner sillas".

"Este Lunes Santo intentamos poner las sillas de nuevo y un policía nos ha dicho que no podíamos porque si ponemos las sillas no entra el paso de la hermandad. ¿Y el año pasado que había palcos sí entraba? No entendemos esta falta de sensibilidad", critica una vecina.

Los afectados subrayan que "sólo queremos disfrutar de la Semana Santa en la puerta de nuestra casa, porque además, al ser Carrera Oficial, ni podemos movernos con nuestros coches. Al menos que nos dejen estar aquí, que no molestamos".