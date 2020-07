"La reorganización de servicios es por la protección de nuestros mayores"

La dirección del centro de acogida San José defiende la gestión que se ha realizado en la residencia frente a la denuncia del comité de empresa, que califica de “régimen dictatorial” dicha gestión. Cabe recordar que los representantes de los trabajadores también han denunciado la destitución del coordinador de la residencia por “divergencias de opiniones”, así como problemas para el abastecimiento de material de protección ante el Covid-19, entre otras críticas.

“Si la infección por Covid-19 no ha entrado en nuestras instalaciones, no ha sido por la labor de ningún profesional en particular –el comité alabó especialmente el trabajo del ex coordinador para la prevención–, sino de todos y cada uno los profesionales de nuestro centro. Especialmente de las auxiliares que han cuidado al máximo las medidas preventivas, del equipo de limpieza, lavandería, de cocina cuya labor ha sido, si cabe, aún más intensa, así como de todo el resto de profesionales que forman parte de nuestra plantilla”, subrayan desde el centro.

“Desde nuestro centro se ha reforzado el personal de atención directa que diariamente atendía a nuestros mayores con la contratación de un enfermero y dos auxiliares ante la necesidad de reforzar al personal de atención directa, sin escatimar en el sobresfuerzo económico”, destaca la dirección de la residencia. Asimismo, en un comunicado explican que “en este periodo se han adquiridos EPI para todo nuestro personal, realizando una entrega controlada y segura de los mismos, existiendo un seguimiento médico diario y continuo, así como una coordinación con el Distrito Sanitario de Jerez”.

En relación a las medidas emprendidas para dar las “máximas garantías de protección al personal y lo usuarios”, la dirección explica que la pandemia “ha traído consigo numerosas modificaciones en día a día de los centro de mayores y es necesario continuar con la prevención y minimizando al máximo los riesgos de contagio que parece que nuevamente vuelven a incrementarse”.

La organización interna del centro se ha modificado, “procediendo a implantar una sectorización funcional, intentando respetar en todo momento la distancia de seguridad entre los residentes, a excepción de los que comparten habitación”. “Se ha establecido un personal fijo en cada sector, evitando la rotación del personal por las diferentes plantas lo que minimiza la propagación del virus en el caso de la entrada de alguna persona infectada. Igualmente se han tomado medidas de limpieza y desinfección extraordinaria como la desinfección por ozono de las instalaciones de uso común”, apuntan.

“Desde que se decretó el estado de alarma y hasta la actualidad, –indican los responsables de la institución– se ha suspendido todo tipo de traslado de residentes a consultas externas del hospital en el vehículo del centro, por el alto riesgo que esto conlleva. Este vehículo es una herramienta de trabajo del personal de mantenimiento, que se utiliza diaria y continuamente para la realización de compras, transporte de materiales y enseres al albergue municipal, institución. En numerosas órdenes y decretos se recomienda e incluso se prohíbe el traslado de personas mayores en vehículos colectivos, muestra de ello es que muchos de estos servicios han sido cancelados o modificados en cuanto al número de usuarios durante las primeras fases de la pandemia”.

La dirección de la residencia añade que los traslados a citas médicas o especialistas “según la legislación vigente deben ser realizados por el residente por sus propios medios, o por su familiar. En la Orden de 5 de noviembre de 2007 de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía no se recoge el servicio de transporte dentro de la cartera de servicios que debe ofrecer los Centros Residenciales para Personas Mayores”.

Desde la dirección se explica que “las dietas y menús de nuestros residentes –el comité denunció la ‘limitación’ de ciertos artículos– son elaborados con esmero por el personal de cocina siguiendo las indicaciones del médico de la residencia, las únicas limitaciones son las necesarias por estar destinados a una población muy peculiar con fragilidad y pluripatología”.

Por último, el equipo responsable de la gestión indica que “los cambios introducidos y la necesaria reorganización de los servicios han tenido como única finalidad garantizar la protección y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. En ningún caso la dirección ha emprendido acciones con el propósito de afectar los intereses de los trabajadores de forma global o individual”.