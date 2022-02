Ecologistas: "La modificación del PGOU para permitir canteras era inaceptable"

Ecologistas en Acción ha considerado que la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que promovió el Ayuntamiento y que ha tumbado la Junta de Andalucía era “inaceptable” por lo que aplaude que hayan sido aceptadas buena parte de las alegaciones que presentó a la propuesta. No obstante, la entidad medita recurrir por la vía contenciosa que se adapte la regulación de las construcciones en zonas de policía a la normativa autonómica ya que entiende que se está produciendo una “regresión” en la protección ambiental de estos suelos.

El colectivo conservacionista recordó que los redactores del Plan General en 2009 justificaron “ampliamente” los motivos por los que no se han permitido actividades extractivas en suelos protegidos por su valor ambiental o paisajístico, especialmente en zonas situadas en el entorno del río Guadalete. Entre ellas, citó que las canteras, al excavar por debajo del nivel freático, acaban bombeando agua procedente del acuífero y extendiendo los nitratos que, por desgracia, se acumulan esta bolsa de agua subterránea debido a las filtraciones procedentes de cultivos de la campiña.

Además, y tal y como explicaban también en las alegaciones que presentaron a la propuesta de modificación urbanística, los rellenos que suelen usarse para restituir el paisaje una vez acabada la actividad extractiva acaban modificando la permeabilidad de los suelos y, por ende, todo su ecosistema al variar por completo la hidrología de la ribera del río. Incluso, alertaba de que acabara provocando una mayor “inestabilidad hídrica” de este enclave, haciéndolo aún “más vulnerable frente a los periodos de sequía”.

Por ello, Ecologistas considera que la actuación del Ayuntamiento ha sido “arbitraria y sectaria” ya que asegura que la modificación del PGOU ha estado motivada “para favorecer la ampliación de las actividades extractivas o la implantación de nuevas”, en lugar de defender “el interés general de proteger el río”.

Asimismo, le reprochó al Ayuntamiento que no haya tratado de justificar el cambio del planeamiento limitándose a realizar una “argumentación generalista” sin realizar un “estudio pormenorizado” de las zonas que no tendrían valores de protección.

Por el contrario, el colectivo comentó que está estudiando la posibilidad de recurrir en el Juzgado de lo Contencioso que se adapte la normativa de implantación de edificaciones en zona de policía a la normativa autonómica cuando el planeamiento era “más garantista”. Así, alude al principio de no regresión ambiental que establece que no se puede reducir la protección de un suelo si no está suficientemente justificado. Así, recuerda que hay muchas zonas del Guadalete que se declararon no urbanizables ya que son zonas inundables y que ahora quedarían fuera de protección.