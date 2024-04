Educación canina de tú a tú

Cuando hablamos con José Moreno, irremediablemente nos viene a la mente el mediático César Millán, el adiestrador canino más conocido de la televisión. Pero no, José es jerezano, un jerezano que ha heredado de su padre (el desaparecido guitarrista Pepe Moreno) su capacidad de comunicación, y que desde muy joven siente predilección por los peludos de cuatro patas. De hecho, tras 25 años de experiencia, ha desarrollado su propio método de adiestramiento.

Su formación en sí comenzó en 2005 y desde entonces ha ido mejorando conocimiento y práctica con los perros hasta abrir su propio centro canino, que posee actualmente en la pequeña población toledana de Cabañas de Yepes, es decir, a 548 kilómetros de su tierra. Fue allí donde se estableció en 2020, justo un mes antes de la pandemia, y donde ha creado un centro canino de referencia.

“La verdad es que siempre me han gustado los perros, pero hasta 2005, cuando tuve la oportunidad de conocer a Luis, un señor de la Policía Local con el que aprendí mucho, no comencé a dedicarme plenamente”, relata.

Aquel acicate le sirvió para adentrarse en el mundo canino, creando un universo propio que ha ido forjando desde entonces con formación en adiestramiento canino, modificación de conducta y agility. Sin embargo, su mayor éxito ha sido su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, siendo especialmente activo en redes sociales y creando incluso un pódcast en spotify con el que de manera semanal se centra en los canes.

“Lo que más me apasiona de los perros es entender cómo son, porque hay gente que los trata como un hijo, otros como herramientas, pero la mayoría no los conoce realmente. A mí cada día me sorprenden con su capacidad de aprender, y para complacer a sus dueños, es increíble”, apunta.

Dentro de su día a día, los principales requerimientos que atiende “es la formación del perro en familia. La gente hoy día quiere poder hacer vida normal con su perro, que sea un miembro más de la familia, y eso es lo que más se demanda”.

Asimismo, defiende que los problemas de “socialización” son los que más trata en sus sesiones, “porque el perro necesita socializarse entre los 3 y los 9 meses, y cuando no se hace, se tiene un problema”.

“Hay gente que tiene perros y no los saca a la calle como se debe, especialmente en los primeros meses de vida, igual que ocurre, y es algo que cada vez pasa más, con el adelantamiento a la hora de separarlo de la camada. Si el perro se ha separado de la madre antes de cumplir los dos meses, tendrá problemas, eso seguro. Porque como ocurre con el humano, nadie puede sustituir a una madre”, añade.

Si antaño el adiestramiento canino se centraba más en la obediencia, hoy en día “la gente quiere algo más sencillo, que les soluciones sus problemas sin dedicarle mucho tiempo, por eso todo aquello del fuss o el platz ya no se usa”.

Además de una formación presencial y en grupos, “porque además me gusta ir a los sitios con los perros y no hacer todo dentro del centro canino”, José Moreno también realiza formación online. “Eso es algo que empezó con la pandemia pero que ya se ha consolidado, es más yo he hecho mucha formación con profesionales del extranjero de manera online”.

Dentro de su metodología también incluye “grupos de Telegram y de whatsapp donde les envío vídeos para que puedan ir trabajando y debatimos sobre algunos que se encuentran en internet y que son de dudosa eficacia”, asegura.

“Hoy en día cualquiera es adiestrador, sólo le hace falta crear un canal en youtube o instragram y ponerse a decir cosas, pero claro, hay determinadas acciones que no funcionan, y eso es lo que trato mucho con mis clientes”, añade.

En su opinión, España es un país con grandes profesionales en el mundo canino, “eso lo he comprobado, sobre todo en Agility, donde tenemos hasta campeones del mundo”. Esta modalidad, el deporte canino, también la ha practicado durante su carrera profesional “y es algo que me emociona, porque llegas un momento en el que tu coordinación con el perro es total, porque ellos te conocen con sólo mirarte”.

“Como ejemplo me gusta siempre recurrir a lo que he vivido en mi casa con mi padre, el flamenco. Cuando un cantaor y un guitarrista comparten esa complicidad a la hora de subirse a un escenario, pues eso es lo mismo pero con el perro y tú”.

En este sentido, José Moreno desmonta muchos de los tópicos que en ocasiones se tienen con los perros. “El que no entiendo es el de los bebés, cuando vas a tener un niño y la propia matrona te dice que le lleves un pañal para que lo huela. La realidad no es esa, ellos saben que todo va a cambiar incluso antes que tú. A mí me pasó una cosa con mi mujer, y mi perra, que es una labradora, sabía perfectamente antes que nosotros que estaba embarazada, es alucinante”.

Su crecimiento profesional es una constante, algo que se sustenta también en su continua inquietud por mejorar. Por ello, el jerezano se muestra orgulloso del pódcast que semanalmente tiene en Spotify, ‘Educación canina’, y por las colaboraciones que ya ha realizado con Castilla La Mancha TV.