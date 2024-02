Emotivo homenaje al sastre jerezano Antolín Díaz Salazar en la Real Escuela Ecuestre

El espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces' de este jueves, 15 de febrero, está dedicado al sastre jerezano Antolín Díaz Salazar. La institución pretende así agradecer a este artista y artesano del traje corto toda una vida vinculada a la Real Escuela. Antes de comenzar el espectáculo el artesano ha recibido una placa conmemorativa y en su honor los caballos han bailado su famoso espectáculo.

Con este homenaje "me siento muy contento y muy satisfecho. Creo que es una alegría muy grande que se acuerden de mí y que sientan que merezca la pena reconocer mi trabajo. Estoy muy contento", declaró ayer el sastre, quien añadió que "este oficio lo he sentido desde pequeño porque me he criado en él".