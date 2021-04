"¿Quieres iniciarte en la huerta agroecológica? ¿Tienes algo de experiencia y quieres profundizar? ¿Te gusta compartir momentos y conocimientos con otras personas? Entonces es muy posible que te interese el Curso de Huerta Agroecológica que tenemos programado para la primavera-verano 2021". Así de claro anuncia La Buena Siembra, empresa de servicios agroecológicos formada por los jerezanos Marta García Portela, María del Mar Gil Miranda y Víctor Perdigones Guerrero, el curso que arranca en pocos días y en el que la teoría se aprende con la práctica: cada alumno dispone de un bancal de cultivo para sembrar, plantar, observar, cuidar y cosechar en un olivar de Torremelgarejo.

Se trata de aplicar los principios básicos de la agricultura ecológica y la agroecología, aplicados a la huerta, desde la semilla hasta la cosecha y el consumo de los alimentos: siembra y trasplante, abonado, riego, prevención y control de plagas y enfermedades, fauna auxiliar, distintas técnicas de manejo, cosecha, multiplicación vegetal, biodiversidad no cultivada... Aunque el programa del curso es flexible y se adaptarán los temas al nivel e intereses del grupo de participantes, con sesiones a medida.

Marta García Portela explica que este curso está dirigido "a cualquier persona que quiera aprender a tener una huerta de autoconsumo o que quiera aprender agricultura ecológica, desde el que no tenga idea hasta el que sepa ya algo y quiera aprender más, está abierto a cualquiera que quiera aprender de la huerta agroecológica", por lo que no es necesario nivel o conocimientos previos: "Aunque ya sepas algo, seguro que vas a aprender algo más porque adaptamos la formación al grupo en concreto, al nivel de la gente. Y con el que no tenga idea vamos a empezar de cero y con un lenguaje que seguro que lo va a entender cualquiera".

En el curso la teoría se aprende con la práctica: cada alumno dispone de un bancal de cultivo

Se trata de agricultura ecológica, que se diferencia porque "se trabaja aprovechando el funcionamiento de los ecosistemas, de lo que pasa en la naturaleza, de la biodiversidad y cómo funciona el suelo, el terreno, y no en contra; la agricultura convencional, que tiene su sentido porque apareció por lo que apareció, destruye mucha biodiversidad, contamina; es muy productiva pero a costa de problemas ambientales y sociales y la agricultura ecológica produce alimentos pero de manera sostenible, y en nuestro caso hablamos de agroecología que no solo es sostenible a nivel ecológico sino también a nivel social, cultural y demás", explica García Portela, licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla, máster en Agricultura y Ganadería Ecológicas de la Universidad Pablo de Olavide y la UNIA.

De esta forma, no es lo mismo sembrar en Torremelgarejo que hacerlo, por ejemplo, en Almería: "Claro, es diferente porque cada sitio tiene su clima, su suelo, sus recursos, su cultura... En este caso, nosotros vamos a hacer unas huertas en un olivar ecológico con algo de frutales y vamos a aprovechar unos espacios y los recursos que tenemos en esta finca. A lo mejor si fuésemos a otra finca de Jerez los recursos que tendríamos serían otros, aquí hay pendiente, en otros sitios no... Varía mucho, y si te cambias de provincia también. Dentro de Andalucía los cultivos de huerta son parecidos pero las temporadas de cada uno cambian, en la misma provincia de Cádiz cambia la sierra con la costa".

Marta García Portela / Licenciada en Biología "De lo bueno de estos últimos años es que se está poniendo mucho en valor la naturaleza"

Parece que la huerta se ha puesto de moda y Marta García explica que "es algo que lleva pasando tiempo pero sobre todo desde hace un año. De lo bueno de estos últimos años es que la gente está poniendo mucho en valor la naturaleza, la alimentación saludable, el contacto con la tierra, y se está poniendo de moda tanto lo que es la producción ecológica como lo que es la local: conocer los productos de tu tierra, ir al campo, ver de dónde sale la lechuga, cómo sale el tomate, qué es lo que hay en cada temporada en el campo...".

El de primavera-verano es el segundo curso de La Buena Siembra, que ya ha realizado varios talleres monotemáticos. Además, imparten formación sobre diferentes temas relacionados con la huerta agroecológica y la biodiversidad: obtención de semillas, multiplicación vegetal, cuidados naturales del huerto, manejo de cultivos, vermicompostaje, y también preparan sesiones a medida sobre temas relacionados como consumo ecológico y responsable, certificación ecológica, agroecología y soberanía alimentaria, al tiempo que desarrollan nuevos contenidos y actividades continuamente, "y cualquier nueva propuesta dentro del ámbito de la agricultura ecológica y la agroecología es bienvenida”.

Los tres socios tienen experiencia y currículo: además de Marta García, el curso lo impartirá también María del Mar Gil, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada, máster en Agricultura y Ganadería Ecológicas de la Universidad Pablo de Olavide y la UNIA. El tercer socio, Víctor Perdigones -ingeniero de Montes por la Universidad de Córdoba- estará como apoyo.