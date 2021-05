Estudiantes de Educación Infantil reclaman poder celebrar su graduación

Alumnos del cuarto curso del Grado en Educación Infantil reclaman a la UCA poder celebrar su graduación. Conscientes de las limitaciones por la crisis sanitaria del coronavirus, los estudiantes señalan que "si otras carreras sí pueden hacerlo, no entendemos que nos lo nieguen a nosotros. Sólo queremos un acto en el que nos den la beca, no queremos fiestas".

"No estamos pidiendo nada descabellado. No lo hubiéramos pedido si se mantuvieran las restricciones como meses atrás, pero ahora es posible hacerlo de forma segura. Desde la Universidad nos han dado motivos que no tienen ni pie ni cabeza, como que es muy precipitado, cuando nosotros estamos dispuestos a hacerlo después del verano. También nos han dicho que al aire libre el acto puede verse perjudicado por el cambio del tiempo, cuando estando en la provincia de Cádiz y prácticamente en verano, pocos cambios puede haber", señalan alumnos afectados.

"Nos alegan que no se pueden aglomeraciones, cuando hacemos exámenes en clase y la gente aguarda en los pasillos. Y después nos dicen que es porque no hay presupuesto para arreglar la facultad. ¿Qué culpa tenemos los alumnos de eso? Después de cuatro años de estudio estamos en nuestro derecho, nos merecemos un mínimo acto para recibir nuestras becas, como tienen otros estudiantes de la UCA", denuncian.