Fundación Secretariado Gitano: sí, se puede

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha celebrado los 20 años de su programa de formación y empleo Acceder, avalado y financiado con el apoyo del Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En estos 20 años, el programa Acceder ha atendido a 109.875 personas, de las cuales 82.091 han participado en itinerarios de formación y empleo, y de ellas, 33.344 han conseguido un empleo. Durante este tiempo se han firmado 91.733 contratos de trabajo y se ha colaborado con 15.967 empresas, datos que lo han convertido en el eje vertebrador de la actividad de la FSG. Esto demuestra que sus efectos no solo impactan en quienes participan en sus itinerarios de formación y empleo, sino también en sus familias y en el entorno, ya que el acceso al mercado laboral por cuenta ajena contribuye tanto a transformar la vida de las personas gitanas, como a mejorar su empleabilidad y promoción social.

La principal conclusión de esta evaluación es que el programa Acceder está logrando sus objetivos y, además, está contribuyendo a generar cambios sociales e institucionales que propician un entorno favorecedor en la lucha contra la discriminación de la población gitana.

Campaña de sensibilización 2021: 'El reto de mañana'

Acceder es un programa eficaz y eficiente que ha facilitado el acceso al empleo a 4 de cada 10 personas, lo que demuestra que, con recursos adecuados y políticas adaptadas, es posible combatir la desigualdad.

Además de la Evaluación del programa Acceder, la FSG ha presentado la nueva campaña de sensibilización ‘El reto de mañana’, cuyo cortometraje, dirigido por el cineasta gitano Pablo Vega, está protagonizado por cuatro jóvenes participantes del Programa Acceder que relatan en primera persona sus historias de vida, y cómo el programa ha contribuido a su mejora laboral.

El documental es un símil entre el reto de superar un deporte de riesgo, en este caso el barranquismo, y el acceso al empleo. Se trata de una continuación de la campaña 'Pan para mañana', presentada en 2020 y con la cual se reclaman políticas activas de empleo para la juventud gitana.

Con este evento, la evaluación externa y la campaña, se pretende mostrar a la población general tanto el impacto y resultados del trabajo realizado desde la FSG y su programa Acceder, como también contribuir a romper los tabúes y mitos que hay en torno a la población gitana y romper el círculo generacional de exclusión. Actualmente, todavía el 86% de las familias gitanas se encuentran bajo el umbral de la pobreza.

En el documental, que reclama políticas activas de empleo más eficaces para la población gitana, han participado dos jerezanas, Manuela González Peña e Isabel González Pantoja, ambas participantes en su día del Programa Acceder a través de la Fundación Secretariado Gitano en Jerez.

Manuela González está trabajando en la actualidad y explica que "cuando acabé 4º de ESO ya no quería estudiar más, entré en el Programa y comencé a hacer cursillos, muchos cursillos. Duran entre dos y tres meses, algunos con prácticas en empresas y ahí empecé a trabajar. Aprendes trabajando, eso es muy importante".

Por todo, Manuela subraya que "entrar en el Programa es lo mejor que me ha podido pasar, ha sido una experiencia superpositiva y se la recomiendo a todo el que esté buscando trabajo y formación, porque te ayudan a orientarte. Están muy pendientes de nosotros, te enseñan a hacer entrevistas de trabajo, a abrirte camino en el mercado laboral, luego ya tienes que demostrar lo que vales... Es una gran ayuda y desde luego yo al que no tenga claro qué quiere hacer le recomiendo que vaya a la Fundación Secretariado Gitano porque le van a orientar y le van a ayudar".

También participante en su día del Programa Acceder, Isabel González Pantoja acudió al Servicio de Orientación durante unos meses, donde "me reorientaron el itinerario de inserción hasta encontrar el más vocacional para mí, el sector social, y después de un tiempo estoy trabajando con ellos".

Describe Isabel el Programa como "es una oportunidad para buscar y encontrar trabajo", con las dificultades añadidas para la comunidad gitana en el mercado laboral. "Como mujer gitana pienso que este tipo de programas es muy necesario porque es una oportunidad para la juventud y la lucha contra la discriminación y los estereotipos que sigue habiendo en la sociedad con la comunidad gitana, que se traducen en problemas para acceder al mercado laboral y todo eso tiene un impacto en la familia".

En el vídeo de 'El reto del mañana' "Manuela y yo hemos colaborado, es un documental que hace un símil con el deporte y el reto que supone conseguir empleo, para lo que tienes que sufrir, experimentas emociones, le pones pasión si te gusta tu trabajo... Todo esto bajo el prisma de la comunidad gitana con todo lo que comporta y las dificultades que hay para optar a un puesto de trabajo", porque la igualdad de oportunidades sigue siendo un objetivo por el que luchar.

En efecto, Isabel González, gitana y jerezana, explica que hay que seguir trabajando para lograr la integración y la igualdad, y Jerez no es una excepción: "Parece que en Jerez la comunidad gitana está o muy integrada o muy asimilada, según el prisma con el que se observe, pero sigue habiendo dificultades para el acceso al mercado laboral, sobre todo en la juventud. Quizá por no tener una base de educación solida o una generación referente en ese mercado de trabajo, sea por lo que sea pero cuesta que los jóvenes, al acabar Secundaria, se integren en el mercado laboral, están en desventaja".

Bloc de notas Ayuda del Ayuntamiento. Juan Reyes, de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), estuvo recientemente en la firma del convenio de colaboración del Ayuntamiento de Jerez con ocho entidades, subvenciones por valor de 279.041 euros. A la FSG se le concedieron 12.000 euros para el desarrollo de ‘Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la población gitana’ del Programa Acceder. Abierto a todos. El Programa Acceder "no es exclusivo de la comunidad gitana", explica Isabel González; "es una ayuda, un servicio de orientación laboral que está abierto a cualquier desempleado que quiera acercarse a la Fundación", cuya sede está en la calle Chapinería.



La falta de referentes "tiene su impacto porque carecen de alguien que les guíe a la hora de fijar un objetivo; es distinto si tienen alguien en quién reflejarse, decir ‘si este familiar mío lo ha conseguido, yo también puedo hacerlo", explica González, que subraya la colaboración de las empresas en general y de las jerezanas en particular aunque desde su puesto de trabajo, al solicitar la colaboración con el Programa Acceder, también se ha encontrado con "situaciones discriminatorias en las que se palpa esa reticencia por los estereotipos, hacen preguntas que si no se tratase de gitanos no cabrían", y todo esto "sin entrar en otras cuestiones para las que habría material para escribir un libro como las zonas más desfavorecidas de la ciudad, la situación de pobreza que lleva a la economía sumergida al no disponer de un trabajo digno...".

Todo esto demuestra que "hay que seguir trabajando", subraya Isabel: "Los resultados del Programa son muy buenos y a nivel local, en Jerez, también estamos contentos con los resultados que estamos obteniendo desde que empezamos. Ha habido mucha evolución en el compromiso de las empresas y las familias gitanas también han visto la evolución, que el Programa es una ayuda para reorientarse en el desarrollo personal como persona pensando en el futuro".