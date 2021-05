Ganemos Jerez lamenta el desamparo institucional que sufren los jóvenes extutelados

El pasado mes de diciembre, el pleno municipal acordó instar a la Junta de Andalucía a reservar al menos el 25% de las plazas disponibles del albergue juvenil para ponerlas al servicio de las ONGs, colectivos y asociaciones de Jerez que trabajan con los jóvenes extutelados, de manera que puedan dormir y comer en sus instalaciones.

Además de Ganemos Jerez, que ha insistido "mucho en este tema debido a la importancia del asunto, han sido varios los grupos municipales los que han trabajado codo con codo con objeto de no dejar a nadie en la calle en plena pandemia. Es una cuestión de humanidad y empatía".

"Sin embargo, en el último pleno municipal se evidenció que a la Junta de Andalucía ni se le ve ni se le espera. No se han buscado soluciones prácticas para este problema de derechos humanos básicos; la realidad choca de frente contra un enredo competencial que sirve de excusa a la delegada municipal de acción social, Carmen Collado, para justificar, paradójicamente, su inacción", denuncia Ganemos Jerez.

Mientras el asunto se eterniza y enquista en los despachos y las administraciones se lavan las manos, estos jóvenes siguen abandonados a su suerte.

Este mismo mes un grupo de chicos extranjeros de 18 años durmieron en los soportales junto a la estación de Renfe tras no encontrar plazas en el albergue. “Una ciudad como Jerez tiene equipamientos y alternativas de sobra como para que ninguna persona duerma en la calle. Busquemos lugares. Luego hemos de estudiar el tema de la integración social, para la cual trabajan a diario varias organizaciones sociales con las que hemos tenido conversaciones”, explican desde Ganemos Jerez.

“En el pleno municipal constatamos que la respuesta de la Junta es claramente insuficiente. No aporta soluciones a un asunto que es un clamor popular; nadie quiere dejar a chavales jóvenes en la calle. En Ganemos nos ofrecemos como interlocutores si hace falta, esperamos que Carmen Collado cuente con nosotras para ir y tratar específicamente esta situación de desamparo institucional con la Red de Integración Social de Jerez. Y posteriormente ir de la mano de la RIS y de otros colectivos de Jerez a insistir a la Junta de Andalucía para que ponga soluciones y no excusas. No sólo hablamos de darles cobijo, sino de integrarlos en la sociedad para que tengan la oportunidad de un desarrollo pleno. Recursos hay, pero falta voluntad política”, concluye Kika González, portavoz de Ganemos Jerez.