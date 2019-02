Gelovisión apuesta por la visión, la audición y el centro de Jerez

Apostar por abrir un negocio en la calle Larga de Jerez es complicado. Sin embargo, Ángel Moreno Díaz no lo dudó dos veces. Se enamoró de la ciudad y de su casco histórico y decidió que Gelovisión, su cadena de optometría y audiología, abriría un nuevo centro en este lugar. Hace poco más de un año y medio, esta familia toledana decidió expandir su negocio a Jerez.

Aunque tienen siete centros dispersos por España, no se trata de una franquicia. De hecho, buscan la diferenciación y abogan por ser una cadena que apuesta por el trato personalizado. Su gerente, Ángel Moreno Muro, lo tiene claro: “Mantenemos la esencia de un negocio tradicional, igual que lo hacía mi padre hace 30 años. Somos una gran familia. Los empleados son compañeros y tratamos a todos los clientes de la misma manera en nuestros diferentes centros. Somos una cadena propia que busca solucionar el problema de nuestro paciente.

Puede pasar desapercibido, pero una óptica no es una tienda de gafas. Moreno Muro hace hincapié: “La gente que trabaja en las ópticas son profesionales que han estudiado una carrera. No son vendedores de gafas. No solemos pararnos a pensarlo, pero cuando acudimos a un centro como Gelovisión es porque tenemos un problema de salud. Bien en la vista o bien en el oído. Los profesionales de nuestras tiendas te lo resuelven sin cobrarte un céntimo. La gente llega aquí sin ver y sale viendo, con una prótesis ocular que es una gafa. O con un audífono”.

Se trata de una cadena empresarial que rehuye del modelo de franquicia para intentar atender todas las necesidades de sus pacientes

La vista y el oído son dos de los sentidos más importantes para el ser humano. Sobre todo en un mundo contaminado acústicamente y una sociedad cada vez más informatizada donde la tecnología exige un gran esfuerzo a nuestros ojos. “Hoy en día hay filtros para todo”, apunta el gerente de Gelovisión antes de señalar: “Incluso en audífonos”.

Su fórmula de venta es clara: muchos pocos mejor que pocos muchos. De ahí que puedan igualar su precio con las multinacionales. Moreno Muro destaca: “No somos franquicia y no tenemos precio cerrado. Te vamos a buscar una oferta exclusiva para ti. Y los empleados tienen la oportunidad para gestionar sus propias ventas. El secreto es precio y calidad. Aquí tratamos de que sea el cliente quien aproveche los descuentos que nos realizan los proveedores. Esa es nuestra filosofía. Si en vez de un 50 consigo un 70 le va a repercutir beneficiosamente al paciente final”.

Tras 30 años de negocio, Gelovisión quiere seguir creciendo. Para ello cuentan con la última tecnología que les permite el mercado, tanto en optometría como en audiología. Por ejemplo, gradúan la vista con máquinas de visión en tres dimensiones con las que únicamente cuentan ellos en Jerez.

Su siguiente objetivo es ampliar su horizonte empresarial: “Tenemos pensado abrir dos tiendas más en el centro de la península”, destaca el gerente. En Jerez, la intención es acercarse a Área Sur con la apertura de una nueva tienda, a pesar de que no quieren abandonar el centro porque apuestan por el comercio tradicional: “Hoy en día donde más va la gente es a los centros comerciales, aunque a nosotros nos encanta la calle, el barrio y el centro de Jerez es espectacular. Tenemos la intención de fomentar el comercio de siempre”.