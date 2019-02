El sector inmobiliario prevé un "crecimiento sostenido"

El sector inmobilario nacional prevé una desaceleración del crecimiento del mercado para el año 2019. Diferentes informes apuntan que la compraventa tenderá a crecer, aunque emergerá de una manera mucho más pausada que durante el 2018. La tónica será la misma en Jerez y la provincia, donde un experto en la materia como José Luis Romero, gerente de City10, espera "un incremento en la venta, pero moderado. En el caso de Jerez, donde podemos haber tenido un aumento medio del 10% en 2018 con respecto a 2017, este año estimo que pueda quedarse en la mitad, en torno al cinco por ciento". A pesar de ello, Romero piensa que se trata de un dato positivo dadas las circunstancias actuales del mercado.

Este experto en la economía de viviendas no comparte el término de desaceleración que se está empleando para referirse al menor crecimiento que experimentará el volumen de negocio. "Hay quien habla de desaceleración, pero yo entiendo que desaceleras cuando has pegado un acelerón”, apunta Romero antes de explicar que este "no es el caso de la provincia. Cuando hablas de capitales como Madrid, Barcelona, Málaga o las islas, sí han tenido un despegue tanto en el número como en el precio, pero eso no ha ocurrido aquí. Como lo que ha habido es un crecimiento muy lento, lo que preveo es que siga habiéndolo pero en menor medida. Me gusta hablar de crecimiento sostenido".

Jerez continuará siendo a lo largo del curso una ciudad donde la mejor opción será la de optar por la compra de la vivienda. Romero apunta que es más rentable que el alquiler y que puede ser la opción de la gente joven. "¿Cuál es el problema?", se pregunta el gerente de City10 antes de responderse: "El ahorro. Por eso no puede comprar y se alquila. No tanto ya por el precio, sino porque no se puede comprar. Si tengo que ahorrar y me meto en un alquiler, no podré cumplir mi primer objetivo. Al final es la pescadilla que se muerde la cola, por lo que es muy complicado que las personas que se meten en alquiler tengan perspectivas de compra. Quedan dos soluciones: te quedas con tus padres ahorrando hasta que te puedas comprar algo o compartes piso de alquiler, que hay mucha gente así". No obstante, el experto señala otra opción que podría darse : "Que los bancos aumenten el porcentaje de financiación sobre la compra, hasta el 100%, pero siempre dentro de un estudio responsable de la solvencia de los compradores para que no vuelva a pasar lo que ya acaeció en la época precrisis".

Obligados por las condiciones o no, el alquiler sigue siendo otra opción factible a la hora de acceder a una vivienda, pero cuenta con diversos problemas. "El principal problema en Jerez es la falta de oferta de vivienda en alquiler. Lo poco que sale se alquila rápido, pero con la peculiaridad de que los precios no han subido como correspondería a la ley de la oferta y la demanda. El porqué es fácil de entender con un ejemplo: si me ofrecen un apartamento de dos dormitorios en 600 euros al mes y mi sueldo es de 1.000 tengo claro que no lo voy a alquilar. Como resulta que la mayoría de los sueldos son similares, al final al propietario no le queda más remedio que bajar el precio si quiere alquilar rápido. Cuanto más espere, los meses corren con el piso cerrado y la rentabilidad baja de forma acelerada. Afortunadamente, hay bancos y fondos de inversión que destinan parte de su stock inmobiliario al alquiler, lo que hace que aumente la oferta e incluso un porcentaje de estos inmuebles se destinan a alquiler social", expone.

Aunque pueda resultar un tanto llamativo, José Luis Romero apunta que en Jerez hay falta de vivienda. El ‘stock’ inmobiliario en manos de entidades bancarias o fondos de inversión se ha reducido prácticamente a la mitad, afirma, y algunos están optando por engrosar las listas de la oferta de alquiler para rentabilizar la inversión. En cuanto a la venta de nuevas promociones, Romero señala que "prácticamente lo que se pone a la venta se está vendiendo. Por lo tanto, hace falta mucha más vivienda nueva. Se tiene que construir más".

Paara solucionar los problemas que se encuentra el sector en la actualidad se necesitan soluciones alternativas. Los políticos han intentado diferentes fórmulas que en el sector no comprenden. La regulación del precio por parte de la administración no es factible, ya que sólo haría huir a los inversores. El experto Romero finaliza apuntando carencias a resolver: "Falta el aumento de empleo, falta que ganemos un poco más de tiempo para que los ahorradores puedan guardar algo y meterse en la compra y falta que el crédito no se ponga demasiado difícil. En el ámbito local, resolver la cuestión del empleo es fundamental porque al final es la base de que podamos tener gente con capacidad de alquilar y comprar. Que haya más vivienda nueva, por los puestos de trabajo que crea, pienso que es importante y es más estable que la estacionalidad que da el sector turístico".

Invertir en una segunda vivienda destinada al alquiler es una buena opción. José Luis Romero, gerente de City10, afirma que estas operaciones aún son pocas, a pesar de que solucionarían muchos problemas, algunos sociales y otros particulares: "Hace falta más mentalidad inversora. La gente debe saber que con 15.000 euros de ahorro puedes recibir cerca de 400 euros mensuales extras en su jubilación. Los problemas del alquiler no se pueden solucionar con leyes intervencionistas. La política debe servir para tomar decisiones sociales varias como aumentar el parque de viviendas de VPO en régimen de alquiler o en otro sentido, incentivar la inversión privada. Todo ello haría aumentar la oferta de viviendas en alquiler y, por consiguiente, bajarían los precios y más personas tendrían derecho a una vivienda, en especial los jóvenes y las familias más vulnerables".