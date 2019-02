Izquierda Unida exige mejoras laborales para la plantilla de Mercajerez

Izquierda Unida llevará al próximo pleno, que se celebrará el día 21, una proposición para exigir al gobierno local que promueva una iniciativa para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de Mercajerez. La formación considera que estos empleados “solo tienen la consideración de empleados públicos cuando se trata de practicarles recortes” por lo que demanda “una negociación” con la dirección de la plantilla.

El portavoz de la formación, Raúl Ruiz-Berdejo, señaló: “Para congelarles el salario o quitarles la paga no dudaron en considerarles trabajadores públicos; pero no concederles asuntos propios o aplicarles la jornada de 37 horas y media no dudan en considerarles trabajadores del sector privado.”

En este sentido, el edil apuntó que es “paradójico que unos empleados que fueron considerados como trabajadores públicos a la hora de aplicarles los recortes, no lo sean cuando se trata de aplicarles ninguna otra medida que pueda beneficiarles”.

Por ello demandó la apertura de un “espacio de diálogo entre la gerencia y los trabajadores, con objeto de dignificar las condiciones de trabajo de la plantilla, una reivindicación a todas luces legítima que ha sido planteada en diferentes consejos de administración, sin que haya sido siquiera tenida en cuenta por parte de la gerencia de la empresa”.

Según Raúl Ruiz-Berdejo, “se dan las condiciones económicas para invertir en la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores”. “Cuando la crisis golpeó con fuerza, fueron ellos quienes lo pagaron con la pérdida de derechos adquiridos; ahora, ha llegado el momento de recuperarlos”, agregó.