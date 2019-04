Jerez celebra los 40 años de las primeras elecciones municipales

El Ayuntamiento de Jerez ha celebrado este mediodía un acto de homenaje a la primera Corporación Municipal del actual periodo democrático. Al acto asistió parte de aquellos concejales que fueron elegidos en las elecciones municipales que se celebraron tal día como hoy hace 40 años.

Primero se descubrió una placa conmemorativa en el patio del Ayuntamiento y, acto seguido, se celebró un acto institucional en el Cabildo Viejo. En él, todos los participantes destacaron el espíritu de "consenso" y de "trabajo en común" de un grupo de 27 concejales a los que se le encomendó empezar a convertir un ayuntamiento.

Los ediles de aquella primera Corporación que acudieron a este reconocimiento fueron Pedro Pacheco (alcalde), Rufino Arrimadas, Julián Gutiérrez, Juan García, Eloy López, Antonio Ortega, Esteban Fernández y Gabriel González.

En nombre de todos ellos intervino Fernández Villegas, que fue edil del PSOE. Recordó que, con 44 años, fue elegido concejal, un "inmenso orgullo" pues un siglo antes su abuelo, Antonio José Villegas, fue teniente de alcalde del Ayuntamiento por la colación de Santiago.

Dos ideas centraron su discurso. La primera fue el espíritu de "trabajo en común" que imperó en la corporación local de entonces. Y la segunda se sustentó en que en el Ayuntamiento "estaba todo por hacer". Recordó que les tocó unos años donde la ciudad atravesaba una "situación difícil" con un sector bodeguero en plena reconversión y unas "pedanías abandonadas". Pero aseguró que, a pesar de las dificultades, "todo mereció la pena". "Cada partido tenía sus ideas pero todos arrimamos el hombro"

En esta misma línea se pronunciaba el ex alcalde Pedro Pacheco minutos antes de iniciarse el acto. "Me siento orgulloso de estar aquí y de mirar atrás que esta aventura empezó hace 40 años. Ojalá los que están hoy tengan suerte de poder continuarla mucho tiempo más", señalaba el ex regidor minutos antes de iniciarse el acto protocolario.

También apelaba al "consenso" Rufino Arrimadas, que fue concejal de UCD en 1979 —es el padre de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas—. De aquel mandato municipal recordaba: "Había que tomar muchas medidas, organizar muchas cosas pero como nos llevábamos tan bien no había problemas".

Al acto también asistieron algunos de los que fueron concejales durante los restantes mandatos municipales. Por eso fue una jornada de reencuentros, de conversaciones informales entre antiguos rivales políticos y de imágenes difíciles de conseguir, como la de tres de los cuatro alcaldes que ha tenido la ciudad juntos. La única regidora que no asistió fue Pilar Sánchez que excusó su asistencia por encontrarse de viaje.

También hubo un reconocimiento a los trabajadores municipales que se encuentran en activo y que ya estaban en el Ayuntamiento hace cuatro décadas. Los homenajeados fueron Miguel Cabeza, Manuela Caballero, Dolores González, Lourdes Sañudo, Remo Oliver Camozzi, Jesús Fe, Feliciana Barberá, María del Carmen Jiménez, Ignacio Ruiz, Antonia Sánchez y Josefa Suárez. Excusaron su asistencia Juan Girón, Ángeles Comesaña y Miguel Ángel González.

Uno de los homenajeados, Ignacio Ruiz, señalaba al final del acto rememorando el Ayuntamiento durante aquellos días de 1979. "Todo estaba por hacer y vinieron legislaciones nuevas pero todo se pudo articular; todo era rudimentario pero todos vinieron con ganas de hacer cosas por la ciudad y los ciudadanos", sentenciaba. El empleado municipal también tuvo palabras de recuerdo para los altos funcionarios de entonces, Manuel Báez y Salvador Salvago.

El acto institucional fue cerrado por la alcaldesa, Mamen Sánchez, quien recordó que aquella corporación fue la del "consenso" con unos partidos que "relegaron sus intereses en favor de amplios acuerdos que articularon un nuevo modelo de ayuntamiento al servicio de los jerezanos".

Tuvo mención especial para las tres concejalas del pleno del 79 (Eleonora Rider, Blanca Alcántara y Dolores Vayreda) de las que apuntó que "abrieron el camino para que hoy ya no sea noticia una mujer concejala, alcaldesa, ministra o presidenta de una comunidad autónoma".

Por ello, apeló a "conocer la historia" para "construir el futuro", de ahí que propusiera de que el Ayuntamiento continúe ampliando la galería de retratos de alcalde que tiene con todos los que han sido regidores durante la Democracia —el último cuadro pertenece a Juan Manuel Corchado, que fue alcalde durante la Transición—.

La sesión conmemorativa concluyó con la interpretación del himno de la Alegría, a cargo de Juan Carlos Gamino, profesor de la Escuela Municipal de Música.