Jerez, desde la incomparable óptica de Pepe Castaño

Su amor a Jerez y lo jerezanísimo que es son las causas que han llevado a José Castaño Rubiales a escribir el libro 'Retazos apócrifos históricos jerezanos'. Lo presentará el próximo 29 de diciembre, a las 13 horas, en el Consejo Regulador, y el autor estará acompañado por Andrés Luis Cañadas. La recaudación irá destinada a la Asociación don Rafael Bellido.

Un libro que asegura Castaño "levantará ampollas". "Siempre he sido un enamorado de Jerez. He leído mucho sobre la ciudad y tengo un buena biblioteca al respecto. Considero que tengo unos conceptos distintos de lo que se escribe sobre Jerez, con todos mis respetos, pero siempre he tenido mis ideas que he interpretado según lo que leo, de una forma distinta, por eso es apócrifo. A estas alturas de la vida, en la que tengo una edad bastante fuerte, con este libro hago mi testamento de lo que es Jerez desde mi óptica".

Castaño confiesa que este libro "hace pensar sobre lo que ha sido Jerez a través de la historia. Si nos damos cuenta, los jerezanos vivimos en una isla y de El Portal para allá es muy poca la gente que nos quiere. En Cádiz, poco, y en Sevilla son muy prudentes, pero no verás un sevillano en la Feria de Jerez. Y eso es una verdad, igual que otras, trasladadas a temas como el vino de Jerez, las hermandades, los gitanos, etc.".

Temas que Castaño va desgranando, a su modo, a lo largo de este libro. "Porque, si hablamos del vino de Jerez, hay mucho que decir. Y aquí se cuentan cosas de su realidad, de haber bebido vino desde que era un niño hasta hoy. Una cosa es hablar y otras es saber, conocer y preocuparse. Y enamorarse del vino de Jerez", explica.

Un título que Castaño empezó a escribir en mayo de 2021, todas las tardes. "El ordenador me ve y llora", ríe. Un libro que se inicia en Asta Regia, y que recorre la historia jerezana hasta la actualidad, pasando por el medievo, la influencia de la Iglesia en la nobleza jerezana, los caballos, los cartujos, la patrona de la ciudad... "También hago un repaso por las cosas que ha ido perdiendo Jerez en los últimos 50 años, como el Banco de España, Caja de Ahorros... Y doy motivos", advierte.

José Castaño, de profesión peluquero durante 57 años, ha conocido en directo muchos aspectos de la sociedad jerezana y que refleja en esta obra. "Experiencia que he ido acumulando a lo largo de las décadas que es lo que me ha dado valor para escribir este libro. Es un caudal y que luego interprete cada uno lo que quiera".

Cómo llegan y se asientan los gitanos en Jerez y se introducen en el tejido sociolaboral de la ciudad es otro de los capítulos que Castaño destaca, "y que dará que hablar porque es algo muy desconocido. Porque como dicen por ahí, de los gitanos no ha querido escribir nadie, y yo me he criado con ellos. Yo no entiendo de flamenco, yo entiendo de humanidades".

En este libro, Castaño huye de la política. "No soy de ningún partido, así que me siento una persona muy libre. Aquí nada esta contaminado por una influencia política. No es para leerlo del tirón, pero tampoco para dejarlo de leer. Es para distraerse bastante".

El autor agradece al Consejo Regulador "las facilidades" para poder celebrar en este espacio la presentación y hace un llamamiento para que los ciudadanos acudan a esta cita y que colaboren con esta iniciativa solidaria y, a la vez, 'histórica'.