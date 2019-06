La Junta de Andalucía, a través de la delegada en Cádiz, Ana Mestre, contestó ayer al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Camas, en relación al asunto del Museo del Flamenco de Andalucía.

Mestre aludió al convenio firmado el pasado 14 de diciembre por el consejero en funciones de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y la alcaldesa MamenSánchez, y en el que se recogía que el presupuesto fijado para el Museo era de 5 millones de euros. Es más, dicho convenio recoge lo siguiente en el apartado dos del punto quinto. “Las obligaciones asumidas por la Consejería de Cultura en el presente convenio serán financiadas por el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, en el marco de la inversión territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz 2014-2020 por un importe máximo de 5.000.000 y por créditos autofinanciados de la Consejería de Cultura por un importe máximo de 1.645.000 euros”.

La política jerezana explicó que la única variación con respecto al desglose firmado en dicho convenio corresponde a este año 2019, pues de los 800.000 euros fijados para la totalidad del año, se pasa ahora a los 500.000.

“Algunos tendrían que dedicarse a gestionar y no a mentir a los ciudadanos y no querer hacer batalla constante con el nuevo gobierno de Andalucía porque llega a ser vergonzoso lo que se escucha y porque los ciudadanos no nos votan para que estemos constantemente engañando, nos votan para que cumplamos lo que preevemos, para que cumplamos con nuestras promesas y para que no estemos constantemente arrojándonos los unos a los otros”, aseguró Ana Mestre.

Ana Mestre (Delegada de la Junta en Cádiz) "Los que mienten son ellos que en julio hablaban de 9,5 millones y luego firmaron 5”

“Los datos son estos y el propio convenio dicen que son 5 millones de euros. ¿Quién miente? ¿Quién va a cumplir el convenio? Los que no lo cumplieron fueron los socialistas, que por cierto, firmado con el Consejero de Cultura en funciones, a la desesperada. ¿Y nos vienen a qué, a hacer batallas de qué?”, prosiguió.

“No se han dado cuenta que no todos somos iguales, y que la talla política de cada uno se la construye y la demuestra cada día, y hay algunos que cada día se demuestran que engañan y otros que cada día, aunque nos cueste más trabajo, damos pasos de manera firme y comprometida”.

Asimismo, Ana Mestre tiró de hemeroteca para referirse a la nota de prensa enviada por la propia Consejería de Cultura en julio del pasado año, coincidiendo con la presentación oficial del proyecto básico, una nota en la que se hablaba de 9,5 millones de euros de inversión.

“Ya es hora de que se dejen de demagogia. ¿De dónde sacaron los 9,5 millones de euros? Que por cierto, no son diez como ahora dicen. Supongo que habrán redondeado”.

“No sé quién miente aquí. En julio hablaban de 9,5, pero lo que se firma en diciembre es 5 millones y aparte 1,6 de créditos autofinanciados”, concluyó.

Desde la Junta, según fuentes consultadas por este Diario, reiteraban ayer el compromiso con el proyecto y que seguirá apostándose por Jerez como epicentro de este Museo del Flamenco de Andalucía.