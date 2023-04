Mamen Sánchez: "la Zona ZGAT va a ser la puntilla para el pequeño comercio de Jerez"

La alcaldesa, Mamen Sánchez, junto a la teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Laura Álvarez, ha mantenido un nuevo encuentro con representantes sindicales de las grandes superficies de Jerez para hacer un seguimiento sobre las consecuencias que está teniendo en la ciudad y los municipios del entorno la Declaración “unilateral”, por parte de la Junta de Andalucía, de Jerez como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), mediante Resolución dictada el pasado 29 de diciembre de 2022 por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Como ha explicado la alcaldesa al término del encuentro, “hemos tenido una reunión de hora y media, como venimos haciendo el Ayuntamiento de la mano de los representantes de los trabajadores de las grandes superficies, en la que han estado presentes CCOO, UGT, Fetico y Valorian, para seguir trabajando en nuestra línea de denunciar a la Junta de Andalucía por el grave perjuicio que está causando esta Declaración y también porque tenemos que preparar la demanda”.

La alcaldesa ha subrayado el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento con el pequeño comercio y con todos y cada uno de los representantes sindicales de las grandes superficies; “todos están invitados a las mesas, todos vienen y todos trabajamos juntos viendo temas para seguir reclamando en el juzgado ante la injusticia de la ampliación de la zona ZGAT”.

“Si el señor Moreno Bonilla escuchase, sería tan fácil como hacer una derogación mañana mismo del decreto”, una reivindicación que “no sólo está pidiendo Jerez, sino también todas las ciudades en las que se ha ampliado esta zona ZGAT. Estamos hablando de unas repercusiones que lo mejor que puede hacer la Junta es paralizar ese decreto, dar una moratoria y estudiar esas repercusiones en todo el sector”.

Durante la reunión, Mamen Sánchez ha explicado que “nos han desestimado la cautelar, en la que pedíamos una paralización de esta zona ZGAT para que el presidente de la Junta tuviera en cuenta cuáles están siendo las repercusiones, que no sólo afectan a Jerez”.

Tal y como ha señalado, “el juzgado ya ha pedido a la Junta ese expediente, que la Junta lo ha mandado incompleto, por lo que el Ayuntamiento tendrá la oportunidad de poner sobre la mesa ese expediente no completo”, en cuya documentación, “la Junta ha obviado que este Ayuntamiento tenía de plazo hasta el mes de marzo para poder pronunciarse sobre este asunto, como ha quedado claro en las alegaciones de la Junta”.

Nuevos avances

Entre otros temas abordados con estos representantes sindicales, la alcaldesa ha avanzando los nuevos pasos que se siguen dando, señalando, en primer lugar, “completar ese expediente para la demanda; para ello, hemos pedido a los representantes de los trabajadores de las grandes superficies nuevos datos para poder aportar a esos expedientes”.

En segundo lugar, ha anunciado que le próximo domingo tendrá lugar una concentración en Sevilla, en la zona de Nervión, de 11 a 12.30 horas de la mañana, a la que asistirán “todas las ciudades afectadas por esta Declaración”.

En cuanto a las repercusiones que este Decreto está generando, Mamen Sánchez ha señalado que “el pequeño comercio ya lo está notando; si la gente tiene oportunidad de consumir en grandes superficies los siete días de la semana, no va a comprar un miércoles, por ejemplo, en su barrio porque van a poder ir el domingo a esa gran superficie. Así que la repercusión que va a tener en el pequeño comercio va a ser tremenda”.

En este sentido, ha subrayado que “por cada domingo y festivo que se abre, el pequeño comercio de Jerez puede perder 120.000 euros de beneficios. Pero no sólo eso -ha apuntado -, ya que nos está llegando ya que el pequeño comercio de ciudades colindantes de Jerez se ha visto afectado en Semana Santa”.

Aplicación de una moratoria

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a Moreno Bonilla para que aplique una moratoria que paralice este Decreto y que estudie “las graves consecuencias que esta zona ZGAT está teniendo; que se haga un estudio concienzudo, no sólo incluyendo datos sobre la conciliación familiar y laboral de esos trabajadores de grandes superficies, sino del impacto tan grande que puede tener en el comercio local de todo Jerez”.

En este punto, ha señalado que “tenemos ya peticiones de asociaciones de pequeños comerciantes de otros municipios para sumarse a esta reivindicación que hacemos de la mano de los sindicatos representativos de los trabajadores de las grandes superficies. Porque en cada reunión, estamos comprobando los efectos negativos que se están generando en este sector, se ha visto durante la Semana Santa. Así que este Decreto va a ser la puntilla para el pequeño comercio no sólo de Jerez sino también de todo el entorno”.

Respuesta al PP

En relación a las declaraciones del Partido Popular sobre este asunto, la alcaldesa ha señalado que “este partido lo que tiene que hacer es pelear para que Moreno Bonilla paralice el decreto, porque lo que están diciendo es mentira, y lo podemos demostrar”.

En relación a ello, ha afirmado que “en un escrito de la Junta nos señalaban como única alegación que teníamos hasta marzo de este año para poder hacerlo; y en noviembre ya presentamos alegaciones, por tanto están mintiendo. Y mienten, porque saben que esto hace daño a Jerez, y, en lugar de luchar contra la Junta, lo que hacen es echarle la culpa a los demás. Todo es una excusa que han puesto para no reconocer que han metido la pata”.

Por otro lado, la alcaldesa ha explicado que “hemos esperado a la reunión de hoy (este jueves), porque la permuta no es más que cambiar dos domingos de fiestas locales que trabajan, por dos domingos que no van a trabajar. Por tanto, no van a ganar nada. Hablamos de dos domingos que no se trabaja y que, además, son festivos en Jerez”, ha señalado en alusión al lunes 8 de mayo y al lunes 25 de septiembre. “Hemos dejado la libertad a los sindicatos para que mañana (este viernes) nos trasladen por qué días van a permutar esos dos lunes”.