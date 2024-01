Miguel Ángel Ruiz: "Hoy día, nadie está exento de caer en un fraude"

-¿Cuéntenos cómo surge esta asociación y desde cuándo lleváis trabajando?

-Bueno llevamos un año y medio. Nos constituimos mediante asamblea constituyente en mayo de 2022 y surgió un poco como reacción. Llevo 26 años en el ámbito del consumo trabajando, es cierto que he estado siete u ocho años dedicado a la abogacía. En su momento, decidimos marcharnos de la asociación a la que pertenecíamos antes porque no nos gustaba el modelo de confrontación existente, es decir, considerar al empresario, sea el que sea, como una persona que engaña. En 2022 creamos la Asociación Española de Consumidores que nace con una idea, el consumo en positivo.

-¿Y qué se entiende por consumo en positivo?

-Bueno pues se entiende que estamos para defender al consumidor cuando hay una vulneración de derechos, pero también tenemos que poner el valor al noventa y tantos por ciento de empresarios que hacen bien y cumplen con la normativa. Esa es la filosofía y donde hay confrontación, apostamos por la participación, donde hay guerra o trinchera, apostamos por la colaboración. Esa es la idea y hasta ahora estamos teniendo muy buena acogida, porque se dan cuenta que venimos a potenciar los derechos de los consumidores pero también a potenciar a las empresas que lo hacen bien.

-Se trata de un cambio de perspectiva entonces...

-Claro, respetamos todas las visiones, pero intentamos que sea una manera más honesta. El noventa por ciento de los casos no vulnera los derechos de consumidores, y desde esa perspectiva trabajamos. Por ejemplo, ahora estamos asesorando a muchos clientes que se han quedado desamparados con el cierre de la cadena Ideal, que por cierto algunos son de Jerez.

-En estos primeros años supongo que será importante el posicionamiento porque cuando se produce una situación de vulneración de derechos del consumidor lo primero que le viene a uno a la mente es Facua.

-Claro, queremos ir tomando posiciones y creo que en este año y medio hemos avanzado mucho. Los cuatro locos que empezamos, van ya camino de convertirse, con un convenio que vamos a firmar en este mes de enero, en 80.000 socios, por tanto el crecimiento ha sido importante y positivo. Evidentemente, llevamos mucho tiempo en esto y ya sabemos qué camino hay que recorrer, y eso nos ha ayudado mucho. A nivel nacional, por ejemplo, hemos tenido 500 impactos con los temas de las rebajas en medios de comunicación, pero también con el sector empresarial que también importa. Entendemos que el consumo es otra cosa distinta a lo que hasta ahora se venía haciendo.

-¿Ahora mismo trabajáis en todo el territorio nacional?

-Bueno, tenemos delegaciones en Andalucía, Sevilla y Almería, y luego hay también en casi todas las provincias andaluzas, menos en Huelva. A nivel nacional ya tenemos también sede en Madrid, Murcia y Castilla León, y los retos para este año son Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura y Cataluña.

-¿Cuál es el perfil del consumidor que se acerca a vuestra asociación?

-Todavía tiene que cambiar la visión del consumidor, que nos llegan cuando tienen un problema. El consumidor tiene que acudir más a las asociaciones de una manera preventiva, para conocer sus derechos antes de firmar un contrato o hacer una operación. Es importante asesorarse, porque siempre digo que se tarda un segundo en firmar un contrato pero años en salir de un problema. Nos gustaría que el consumidor fuese más preventivo y esas van a ser nuestras campañas, animándole a que se asocie o se anime a formar parte de la Asociación Española de Consumidores.

-El español de por sí es un poco pasota, ¿coincide con eso?

-En el ámbito de los consumidores hemos pasado por dos épocas. En los años 80 la gente se asociaba voluntariamente y había conciencia colectiva del asociacionismo. Pero últimamente, quizás por el descrédito de las asociaciones y organizaciones en general, ha habido un descenso, en algunos casos porque las asociaciones han contribuido a ello y otras veces de manera injusta. Hay que dar ese paso, porque muchas veces el consumidor se informa de sus derechos a través de internet, y no todo lo que hay en internet es la realidad. Por eso, tener asesoramiento jurídico de una asociación es importante.

-Además del asesoramiento en ciertos aspectos, compruebo que ofrecéis información más directa, como un decálogo para superar este mes de enero...

-Sí, ahora hemos sacado una serie de consejos, muchas veces simples pero que por ser simples, se olvidan por parte del consumidor. Como hacer un presupuesto previo, ajustar los ingresos a los gastos, y claro a veces no se hace y cuando hay un desequilibrio se tira de tarjeta de crédito o de créditos rápidos que crean un sobrendeudamiento que acaban por llevar a las familias a situaciones límites. En ese decálogo hay dos recomendaciones que tienen que ver con los niños, porque entendemos que los niños tienen que tener bases sólidas y educacionales sobre consumo para que cuando sean mayores se sientan responsables.

-¿Y cómo se consigue eso con los más pequeños?

-Pues mira, precisamente esta semana hemos presentado un proyecto de teatro de consumo al Ayuntamiento de Jerez. Es una iniciativa pionera que queremos que se inicie en Jerez y Cádiz. La intención es educar a niños de 3 a 6 años en el uso consciente de los suministros, en el uso consciente de las tecnologías porque con ese teatro lúdico queremos sentar una bases sólidas.

-Para nosotros es muy importante trabajar con los más pequeños porque hemos comprobado, cuando damos educación financiera en colegios, que los niños son correas de transmisión en las familias.

-Venimos de una época como la Navidad en la que se consume muchísimo, ¿qué balance hacéis?

-La verdad es que muy tranquila. En el ámbito comercial han sido tranquilas, y eso no quiere decir que no haya consultas o reclamaciones, pero no implica que en líneas generales hayan sido tranquilas. A ello contribuye que el consumidor cada vez está más informado, y que el empresario cada vez está más concienciado en las que son sus obligaciones.

-Donde sí hay ahora gran ajetreo es con los fraudes, ¿no?

-Eso es, quizás sea donde ahora mismo haya más problemas. Esos mensajes que te llegan al móvil de supuestas mensajerías, supuestas empresas o regalos. Ahí es donde tenemos que insistir para informar a los consumidores y así podamos evitar al menos el 90 por ciento de los fraudes. En Navidad ha sido muy fácil caer, porque casi todas las personas estaban esperando un paquete.

-En el tema de la vulnerabilidad, ¿los mayores son los más afectados?

-Con los microcréditos, con los créditos rápidos, hemos pedido una revisión para personas con mayores, personas con problemas de salud mental o personas con discapacidad. Es muy fácil conseguir un crédito así, y en una hora se logra. Ahí sí tiene que haber más filtros y en eso estamos trabajando. Pero si te digo la verdad, a nivel de fraude, nadie está exento de caer, tanto personas jóvenes como mayores como personas formadas o sin formación.

-Dentro de esos fraudes, ¿cuál ha sido el último que os ha llegado?

-Pues mira, uno que se meten en la agenda de tus contactos, donde a veces sueles tener el número de la oficina del banco con la que trabajas o el número del agente. Pues se meten y te llaman a través de ese mismo teléfono, y claro, ¿vas a dudar si te está llamando el teléfono de tu oficina? Pues es un fraude.

-Ahora que la inteligencia artificial está llegando a nuestras vida, ¿os preocupa como asociación la falta de una legislación en torno a ella?

-Bueno, no queremos demonizar la inteligencia artificial, y de hecho, vamos a organizar un foro próximamente en Málaga con el Consejo General de la Abogacía. Se trata de establecer un uso correcto, ver los aspectos positivos y negativos, y advertir al consumidor de posibles fraudes. Lo que más preocupa en este asunto, como ocurre en otros campos, es que la legislación llega muy tarde. Estamos legislando demasiado tarde. Legislamos sobre cosas que no tienen importancia, y sobre la que realmente sí la tienen, va excesivamente lento.

-¿Y con la administración? ¿Hay relación fluida?

-En líneas generales bien, aunque es cierto que las administraciones públicas en el ámbito del consumo deberían tenerle un mayor cariño. Muchas veces no se le destinan los presupuestos adecuados, los medios materiales y humanos que destinan los Ayuntamientos, comunidades o el propio Ministerio son mínimos, y en este sentido están desbordados. A nosotros nos gustaría que se le pusiera más cariño al tema de la defensa de los consumidores.

-Ya por último, supongo que en los últimos meses el tema de la sanidad pública también acarreará controversia...

-Sí, de hecho estamos pendiente de cerrar un tema de usar adecuadamente los servicios sanitarios con lo que ofrecen hoy día las nuevas tecnologías. Creo que en este sentido, la administración no hace campaña suficiente para un correcto uso de esas administraciones en general, pero la sanitaria especialmente. Ahí hemos planteado diferentes proyectos, en Andalucía una de ellos, para que haya un mejor uso de esos servicios.