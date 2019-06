“Termino en el puesto de comisario europeo y me vuelvo a Jerez para disfrutar de mis nietos”. Miguel Arias Cañete confirmó ayer desde Bruselas su retirada de la política al término de su actual mandato como comisario europeo de Energía y Acción por el Clima el próximo 1 de noviembre. El ex ministro jerezano deja la política a los 69 años de edad y después de 38 años ininterrumpidos en primera línea, carrera que comenzó en el 81 cuando concurrió por primera vez a unas elecciones.

Se trata de una “decisión meditada” y a la que “no hay que darle más vueltas”, explicó Arias en declaraciones a este medio, al que aseguró que “me voy por decisión propia, algo que pocos políticos pueden decir, porque termina una etapa de mi vida, un ciclo, y ahora comienza otro de vuelta a Jerez, que es donde mejor se vive, pues después de recorrer todo el mundo, puedo decir que Jerez es la ciudad con mayor calidad de vida que conozco”.

El dirigente popular y Abogado del Estado de formación explicó que una vez cumplido su deseo de ser comisario, su último reto personal dentro de su larga carrera política, de la que únicamente le queda la espina de no haber logrado la Alcaldía de Jerez en ninguna de las dos elecciones (1995 y 1999) a las que concurrió como número 1 del PP, “me voy porque tengo 69 años y la gente se jubila a los 65”. “Me voy sin ningún resquemor y sin ninguna frustración, pero el DNI tiene peso en política;nací en el año 50 –un 24 de febrero– y he participado en todas las campañas del PP desde 1981”, cuando concurrió por primera vez a unas elecciones con Alianza Popular, en concreto a las autonómicas de Galicia, de la mano de Manuel Fraga Iribarne.

En la misma línea argumental, detalló que “me voy feliz y agradecido a mi partido, que me ha dado una barbaridad en todo este tiempo; me voy encantado con Casado, Aznar y Rajoy después de cinco años como comisario, que tiene un desgaste desde el punto de vista de la salud y de la familia”.

El dos veces ministro de Agricultura y Pesca –la primera con José María Aznar como presidente del Gobierno de 2000 a 2004 y la segunda, con Mariano Rajoy entre los años 2011 y 2014– hizo ayer pública su decisión en respuesta al interés de un periodista sobre sus planes una vez concluya su mandato de comisario. “Si no lo he anunciado antes es porque no me lo habían preguntado, porque siempre contesto cuando me preguntan”.

Sobre sus planes inmediatos de futuro, y una vez resuelva su jubilación tras casi cuatro décadas de excedencia como funcionario de la delegación de Hacienda en la provincia, donde tiene su plaza fija, Arias desveló que, al margen de volcarse en su familia y sus aficiones, entre ellas los coches antiguos y el Atlético de Madrid, equipo del que afirma que “nunca podré jubilarme”, “seguiré siendo militante del PP en Jerez, apoyando a mi amigo Saldaña –Antonio, alcaldable de los populares en las últimas municipales–, con el que hablaré para ver si me da una oportunidad para ser concejal en Jerez”. En respuesta a la pregunta sobre si se trata de una broma, respondió que “le voy a pedir que me incluya en las listas en el número 14 para asegurar así la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Jerez”.

El ex ministro ha sido concejal del Ayuntamiento de Jerez, parlamentario andaluz, diputado en el Congreso y senador, escaños a los que accedió como candidato del PP por la provincia de Cádiz, en cuyas listas fue un fijo salvo en las elecciones de 2008, en las que concurrió al Congreso por Madrid. Antes de su designación como comisario tras las europeas de 2014, Arias representó a España en el Parlamento Europeo como eurodipituado de forma ininterrumpida entre 1986 y 1999. Y dentro del partido, entre 2004 y 2008 desempeñó los puestos de secretario de Economía y presidente del Comité electoral del PP.

En su repaso a su amplia carrera política, Miguel Arias, más conocido en el mundillo de la política como Cañete, su segundo apellido, recordó que recaló en Jerez por motivos profesionales a finales de los setenta, época en la que conoció a su esposa, Micaela Domecq.

Tras su estreno electoral en las autonómicas gallegas del 81, al año siguiente repetiría en las elecciones andaluzas, y así sucesivamente hasta los últimos comicios europeos de 2014, siempre en las filas del PP. “He podido decidir mi salida, no así la entrada, porque ahí me liaron. Hernández Mancha –Antonio, portavoz de Alianza Popular en el Parlamento andaluz entre 1982-1987– me lió en una Feria de Jerez para montar la derecha en Andalucía”, relata Arias, quien asegura que “lo único que me ha faltado es ser alcalde de Jerez, aunque luego se ha visto –en alusión a las penas de prisión ya cumplidas por el andalucista Pedro Pacheco y la socialista Pilar Sánchez– que es una profesión de mucho riesgo”.

El comisario y ex ministro, que presume de tener amigos en todos los partidos, ha tenido que lidiar en los últimos años con las presiones políticas en torno al posible conflicto de intereses para el desempeño de su actual cargo por su supuesta participación en una compañía petrolífera o la acusación de que su esposa se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP, cobró notoriedad en su etapa ministerial al recorrer España comiendo chuletones en plena crisis de las vacas locas para salir en defensa de la sanidad del ganado español. Algo parecido ocurrió cuando aseguró en una comparecencia en el Congreso que se comía los yogures caducados para ayudar al consumidor a distinguir entre la fecha de caducidad y la de consumo recomendado ante el cambio de la norma de etiquetado.

Entre sus logros como ministro figuran los 47.000 millones de euros de la PAC que logró para España en el periodo 2014-2020, la mejora de la norma sobre la calidad de los productos ibéricos, la renovación del acuerdo pesquero de la UE con Marruecos y la reforma de la Ley de Costas. Su paso por el Ministerio también dejó huella en Jerez, que de aquella etapa recibió como herencia el impulso inicial al Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA de Jerez) y la modernización de la zona regable del Guadalcacín.