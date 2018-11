El jerezano Miguel Ruiz Pina logra el I premio en el Congreso Europeo FlipConSpain 2018

El jerezano Miguel Ruiz Pina se ha alzado este pasado fin de semana con el primer premio del Concurso FlipConSpain 2018 que se ha celebrado en Zaragoza. Dicho concurso estaba enmarcado en el IV Congreso Europeo Flipped Classroom ‘Transforma tu aula con flipped learning y metodologías activas’, en el que han participado numerosos docentes. No en vano, este evento está avalado por el Ministerio de Educación a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.

Su galardón ha llegado como consecuencia de la experiencia educativa ‘Aprendo y me divierto’, un proyecto que se sustenta en las nuevas tecnologías (un portal web) y en un canal de You Tube, siempre siguiendo el modelo educativo del Flippped Classroom. “La verdad es que no me lo esperaba sobre todo porque el otro finalista, Miguel Ángel Azorín, había presentado un trabajo brillante”.

¿Y qué es el Flipped Classroom? “Se trata de un modelo educativo que pretende cambiar el rol del profesor desarrollando una metodología más activa”, asegura el jerezano.

Bajo esta premisa nace ‘Aprendo y me divierto’, “una experiencia que se ha llevado a cabo durante un año en Primaria”, explica Miguel. “Lo que se pretende es que los niños y niñas visualicen en casa una serie de documentos, normalmente vídeos, de tal forma que al día siguiente, cuando vuelvan a clase, ya sepan y tengan nociones de lo que vamos a trabajar. Está demostrado que les resulta más atractivo y mejora la interacción. Antes, el profesor hablaba y hablaba y a los cinco minutos, un porcentaje de alumnos ya había desconectado, algo que iba a aumentando a medida que pasaba el tiempo”.

El Flipped Classroom es un método “que está bastante extendido en toda España, al igual que el método cooperativo”, asegura, “lo que pasa es que en los últimos tiempos han salido tantos que ha resultado difícil introducirse más aún en los centros”.

Miguel Ruiz, que se encuentra actualmente desempleado, espera que “este reconocimiento me sirva para abrirme nuevas oportunidades”.