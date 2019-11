Un ‘No es no’ desde las alturas

El Minotauro se ha convertido por segundo año consecutivo en un símbolo contra la violencia de género. Bomberos del parque de Jerez, en colaboración con Policía Local, vistieron este miércoles a la popular estatua con una camiseta morada con el lema del Consejo Local de las Mujeres ‘Ante el abuso, no es no’. Además, con posterioridad, la rotonda del Minotauro acogió una concentración ciudadana en contra la violencia de género. El acto contó con la presencia de la alcaldesa Mamen Sánchez, la delegada Ana Herica Ramos y la diputada Carmen Collado, así como con concejales de PP, Jaime Espinar, y Ganemos, Kika González. Además, acudieron representantes de distintos colectivos de la ciudad. La actividad celebrada este miércoles se enmarca en la campaña municipal de prevención de la violencia sexual ‘Respeta’.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha destacado que este acto pretende ser “una visibilización de la lucha que tenemos que hacer contra la violencia de género”. Por segundo año consecutivo, además, “el Consejo Local de la Mujer y Hombres por la Igualdad han decidido que el Minotauro sea un referente de esta lucha contra la violencia de género. Por lo tanto, en el mes de noviembre lucirá camiseta y pantalón con ese mensaje de ‘No es no’”.

La regidora ha avanzado, igualmente, que durante este mes de noviembre “vamos a centrar todos nuestros objetivos de la lucha contra la violencia de género en la educación y la formación sobre todo para las personas jóvenes. Cada vez más chicas jóvenes sufren la violencia de género, sin ser conscientes, sin saber a veces discernir en muchas ocasiones que la están sufriendo. Tenemos que llegar a ellas”.

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo Local de las Mujeres, Coral García Gago, ha destacado que el acto en el Minotauro supone “el comienzo de campaña del 25 de noviembre contra la violencia de género”. “Este año desgraciadamente tenemos otra vez 50 víctimas de violencia machista y no podemos dejar que esta lacra social siga aquí, tenemos que estar continuamente luchando contra ella”, ha dicho. Aun así, ha dejado claro “que las feministas no estamos contra los hombres, estamos contra los maltratadores, queremos que tanto hombres como mujeres estemos unidos frente a esta lucha y consigamos de una vez por todas que no haya ni una víctima más de violencia de género”.

En la misma línea, Daniel Leal, del programa Hombres por la Igualdad, ha incidido en destacar que “este año específicamente se está dedicando a sensibilizar y concienciar tanto a mujeres como a hombres contra todo tipo de violencia sexual. Creemos que es fundamental sobre todo en los hombres jóvenes seguir lanzando el mensaje de la igualdad y contra todo tipo de machismo”.

La programación organizada por el Ayuntamiento para conmemorar el Día contra la Violencia de Género continúa este jueves, con la representación de la obra de teatro ‘Tripas’, a cargo de Salamandra Teatro. Esta puesta en escena tendrá lugar a las 18,30 horas en la Sala Compañía, con entrada gratuita hasta completar aforo.