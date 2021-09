Muere Ana Guzmán Sigler, ex directora del instituto Coloma

Ha fallecido Ana Guzmán Sigler, ex directora del instituto Padre Luis Coloma hasta su jubilación, en 2009. Profesora de latín, Ana Guzmán estaba casada con el arqueólogo Francisco Giles Pacheco y su funeral tendrá lugar mañana miércoles en el Tanatorio de El Puerto a las 11:30 horas.

Ana Guzmán Sigler, toda su vida vinculada al Coloma, aseguraba que "mi vocación de profesora de Enseñanzas Medias me la despertaron en este instituto, donde estudié, aunque mi familia también es de docentes", como su hermana Milagros, profesora de adultos en un centro adscrito al instituto, y su hermano Laureano, ya fallecido y que también fuese profesor del Coloma.

Como profesora de latín entró a formar parte de la plantilla en 1980 y antes de ocupar el cargo de directora fue jefa de estudios durante tres años. "El trabajo de gestión también me gusta mucho" -reconocía-, y aunque liberada de clases, no dejaba el contacto con los alumnos: "A algunos que me lo piden les sigo ayudando con el latín". Sus propios hijos también fueron estudiantes en el Coloma, "aunque yo procuré no tenerlos en clase".

Ana Guzmán se mostraba muy satisfecha y orgullosa de que en el Coloma se seguía manteniendo "el espíritu humanístico de nuestro origen. Queremos algo más que formación académica".

Ana Guzmán permaneció ligada al Coloma tras su jubilación, participando en actos del instituto, donde la recuerdan "por su enorme capacidad de trabajo y sus dotes de organización", además de tener mano izquierda para mediar en cualquier conflicto que pudiera surgir: "Le daba su sitio a todo el mundo".

El IES Padre Luis Coloma ha mostrado su pesar a través de las redes sociales: "Sentimos comunicar a la gran familia del Coloma el fallecimiento de Ana Guzmán Sigler, antigua directora y profesora durante muchos años en este centro al que dedicó su vida y su quehacer profesional. Descanse en paz y vaya desde esta página nuestro emocionado homenaje a su recuerdo. Hoy se nos ha ido una parte muy importante de la historia del instituto".