Muere José Suárez Peña, el 'bombero gitano' de Jerez

José Suárez Peña, conocido en Jerez como el bombero gitano, ha fallecido a los 91 años de edad. Nacido el 27 de mayo de 1933 en la calle Cantarería, José fue distinguido en 1999 con la Medalla al Mérito en el Trabajo, siendo el primer gitano, no artista, en España en recibir tal distinción. Entonces explicó que "es un sentimiento muy grande. Primero por ser gitano. Yo siempre he estado muy orgulloso de ser gitano. Y luego por la dedicación a mi trabajo. Yo creo que en 51 años trabajando habré estado de baja un año y medio. Me encantaba mi trabajo, estaba muy a gusto".

En un artículo publicado en Diario de Jerez en 2013, Juan Pedro Simó (qepd) escribía la historia de José Suárez Peña cuando entones tenía 80 años: 'Hijo de Juan Suárez Jiménez, 'manijero' de 'El Rosario', y Josefa Peña Fernández, cocinera del cortijo. Tuvo cuatro hermanos. Todos ellos gitanos hasta la médula. Dicen que Juan se cansó del campo, que quería volver a la ciudad, que sus hijos se educasen en una escuela. Volvieron. Juan metió cabeza en el Ayuntamiento a través de José Reimóndez Cortina, padre del recordado 'Lete', quien desde su cargo de jefe de vías y obras encomienda al analfabeto el pago a los operarios'.

'Pese a todo, Juan era hombre avezado y sagaz. En 1953, abandona el Ayuntamiento e ingresa en el Cuerpo de Bomberos de Jerez. "Había muerto nuestra madre. Yo tenía 13 años. Y le dije: 'Papá, sin lo que ganaba madre, no llegamos a fin de mes'. Fue entonces cuando dejé los estudios y me coloqué en el Ayuntamiento de peón albañil y aprendí mucho de ese gran oficial que fue José Luis Valle". Pero este hombre de alma inquieta se quedó prendado del trabajo del padre, que le contaba los servicios, la entrega del bombero a los demás, él curioseaba y fue tal el apasionamiento que mandó al garete el puesto de albañil tras nueve años, opositó y logró una plaza y casa en el antiguo parque de Bomberos'.

'42 años trabajó como bombero Pepe, hasta que se jubiló. ¿Su peor momento? "Lo más impresionante que vi fue el choque de trenes en El Cuervo. El propio Vicente Otero, jefe de los municipales de Jerez, me dijo: 'Yo he estado en una guerra y no he visto lo que he visto aquí'. Y los 25 lloramos. Añoro esos tiempos en los que los bomberos éramos como una familia, tantas horas juntos... A la hora del servicio, uno se olvidaba de las discusiones. Y trabajabas para ayudar a los demás. Cuando un bombero ve a alguien en apuros, parece quitársele todo tipo de miedos. Y eso da muchas satisfacciones".

Por sus más de 51 años de trabajo y demás virtudes, el entonces ministro Miguel Arias Cañete le impuso la Medalla de plata al Trabajo. "Fui el primer gitano no artista al que se la concedieron".

Numerosas son las muestras de condolencias que está recibiendo la familia tras su óbito. La hermandad de la Sagrada Mortaja ha rogado una oración por su eterno descanso.