Rocío Padilla, una jerezana con discapacidad: "Nunca me he conformado. Si me daban 3 horas de trabajo, yo luchaba por conseguir 5"

Para Rocío Padilla el 8M es mucho más que una reivindicación, es un grito a levantarse, a intentar conseguir los sueños, a ser independiente. Para la jerezana la lucha del 8M es esperanza.

Nació con parálisis cerebral por una negligencia médica. Durante su niñez los episodios epilépticos eran continuos, hasta que un tratamiento nuevo le permitió llevar una vida 'normal'. Mujer con discapacidad. Podría enumerar durante horas las barreras a las que se ha enfrentado, pero prefiere hablar de que a sus 41 años, lleva 21 trabajando y es independiente.

"Supuestamente yo no podría ni caminar ni andar, y mírame. Pensé que nunca llegaría a encontrar un trabajo porque me lo pusieron muy difícil en el instituto. Creo que me querían como 'abrir' los ojos a lo que me iba a enfrentar y me lo contaron muy negro. Me costó asimilarlo, no quería perder la esperanza de conseguir mi objetivo. No quería ser una carga para nadie, quería trabajar e independizarme", relata Rocío.

A través de un curso de formación de Upacesur, comenzó a ver la luz para llegar a su meta. Después de desempeñar varios trabajos, ahora es la recepcionista del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Upacesur: "Aquí estoy muy contenta. Muchas madres que traen a sus niños ven en mí la esperanza de un futuro para sus hijos, porque yo he conseguido ser independiente con mi discapacidad (además de su parálisis cerebral tiene hemiplejia izquierda)".

"Trabajo, soy independiente y me he casado. Pero hay muchísimas mujeres que no tienen la oportunidad de llegar a donde quieren por el simple hecho de ir en silla de ruedas, por ejemplo", denuncia Padilla. La jerezana recuerda que en un foro conoció a una chica que "aprobó unas oposiciones pero no pudo incorporarse a su plaza porque iba en silla de ruedas y tenia cierta dificultad al hablar. Hay quien nos ven y nos niegan la oportunidad. Es muy complicado ser mujer con discapacidad y entrar en el mundo laboral".

Padilla señala además que cuando una mujer con discapacidad accede a un trabajo, "casi siempre es tema relacionado con la limpieza y el cuidado. Pero en Upacesur sí que hay mujeres en muchos departamentos diferentes. Esto no debería ser la excepción".

"Reivindico oportunidad. Reclamo que nos permitan estar en puestos de trabajo con nuestra discapacidad. Somos válidas y sin embargo, lo que recibimos es el rechazo o que te miren con lupa en tu trabajo. Te hacen un mayor seguimiento con respecto a los hombres", subraya.

La jerezana anima a otras mujeres con discapacidad "a que no se queden en el sofá. Creo que muchas no intentan trabajar porque creen que no lo van a conseguir. Pues mira, el no ya lo tenemos. Hay que dejar el miedo atrás porque no se pierde nada. Una entrevista de trabajo es una experiencia más y como no le eches valor a la vida no llegas a nada".

"Yo nunca me he conformado. Si me daban 3 horas de trabajo, yo luchaba por conseguir 5. Hay que tirarse a la piscina, porque no es justo que por tener una discapacidad te nieguen la oportunidad de realizarte en un trabajo. Hay gente muy preparada metida en sus casas", remarca Padilla.

La jerezana no quiere ser "el bicho raro que consigo mis metas". "Es cierto, es muy complicado pero hay que tener la mentalidad abierta. Queda muchísimo trabajo por hacer en materia de igualdad y discapacidad", subraya la jerezana.