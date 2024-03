Nueva estafa: un trabajo por Infojobs con un pago diario de entre 50 a 500 euros

Desde FACUA-Consumidores en Acción se ha alertado de la proliferación en las últimas semanas de otra estafa singular que está relacionada con el portal laboral de Infojobs. A través de un mensaje de SMS o Whatsapp, se informa a las víctimas de supuestos puestos de trabajo.

Las víctimas reciben dicho mensaje donde se les indica que son del “departamento de recursos humanos de (Infojobs)” y que están buscando “30 empleados online a tiempo parcial“, prometiendo un pago diario de entre 50 a 500 euros.

Para acceder a estos falsos puestos de trabajo se pide a los usuarios que accedan a un supuesto enlace de WhatsApp para conseguir más información.

El número del contacto que manda el mensaje es el +971 52 906 5676, perteneciente a Emiratos Árabes, y el nombre que muestra es Edycon Ramos, aunque no pueden descartarse otros similares.

📢 ¡NO piques en este tipo de estafas!InfoJobs NO ha enviado ningún SMS ni mensajes por Whatsapp. No compartas tus datos personales ni hagas clic en el enlace que te envían por mensajeDesde InfoJobs NO ENVIAMOS SMS ni mensajes por Whatsapp pic.twitter.com/GYvxbT9DF1