Nuun, arquitectura en color

Con la crisis le llegó la oportunidad. En 2012 hizo las maletas y se marchó a EEUU. Mejor moverse que lamentarse. Allí permaneció tres años donde desarrolló un edificio para la NASA. "Fue una experiencia tan satisfactoria que del 1 al 10 la califico con un 20, en el sentido profesional y personal". El arquitecto jerezano Patricio Requejo Bohórquez es socio fundador de Nuun Consulting, firma que conforman técnicos en diferentes ámbitos que han unido sus esfuerzos, años de experiencia y conocimiento. Aunque actualmente la empresa tiene un ámbito nacional, con oficinas en Sevilla, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Jerez, el embrión se fundó en Jerez con el proyecto de rehabilitación de la antigua mercería de Bartolo Toro (en la plaza del Banco, esquina con calle Judería, y de ahí pasó a la plaza Plateros ) y con proyectos para cooperativas de viviendas en Nueva Jarilla, La Barca, Estella del Marqués, etc.

Ellos son los responsables de hacer realidad el nuevo parque que tendrá Los Remedios junto al río. Un nuevo pulmón para Sevilla que recibirá el nombre de 'Jardín de las Cigarreras' y que constituye el proyecto seleccionado por la Autoridad Portuaria para dotar de servicio la parcela de 15.000 metros cuadrados que se extiende desde las instalaciones del Círculo Mercantil al puente que une el Costurero de la Reina con el mencionado barrio. Un concurso que ellos entienden "va a ser el más relevante en algunos años allí. Para nosotros es muy importante. Estamos muy orgullosos".

Lo que hoy es un parking gris se convertirá próximamente en un espacio verde público con dos equipamientos privados, uno de restauración y uno segundo que puede tener uso deportivo, social, educativo... Asimismo, habrá un aparcamiento subterráneo. Esta iniciativa de disfrutar del río -que requiere de una inversión de 25 millones de euros- comenzará a hacerse realidad este otoño y se prevé que concluya a mediados de 2020.

La zona verde se proyecta como un amplio mirador hacia el río, caracterizándose por su extensa dotación de zonas ajardinadas, abundante arboleda de sombra combinada con extensas pérgolas y la presencia continua del agua, configurando distintas geometrías que acompañan a los recorridos peatonales, se conexiona y relaciona con el paseo fluvial proyectado, diseñado con vocación de continuidad más allá de los límites de esta propuesta, y el equipamiento de dichas zonas, que ayuden a su cualificación urbana y conservación mantenimiento, son los ejes de esta propuesta. Como parte de esta zona verde, e integrado en ella se inserta un volumen cubierto, de geometría singular que preside y focaliza este espacio. Un tratamiento de los espacios libres donde predominan estos tres elementos: Vegetación, agua y sombra, todo ello con especial énfasis en la sostenibilidad de los mismos. Aseguran que lo sevillanos han recibido con "mucho entusiasmo" este proyecto, aunque reconocen que se sienten "un poco nerviosos" por la acogida definitiva que tenga una vez inaugurado el espacio.

Además del 'Jardín de las Cigarreras', en Nuun se sienten orgullosos de otras intervenciones que han desarrollado en, por ejemplo, El Puerto y Jerez. En esta última ciudad tienen a la vista nuevos proyectos que no pueden adelantar por ahora, "aunque será pronto". Nuun nació con el objetivo de ofrecer calidad en los proyectos, "pero no somos más caros por eso. La experiencia es nuestro mejor aval".

Y sobre aprovechamiento de los espacios saben mucho en esta empresa, en la que destacan que en Jerez hace falta darle más fortaleza al centro. "No me gustan los centros comerciales, ¿tiene que haberlos? En EEUU cada vez hay menos. Cuando me fui dejé un centro de Jerez muerto de día y de noche, y cuando regresé, la mayor sorpresa que me llevé fue que el centro tenía vida nocturna. La evolución fue para bien, pero sin embargo los comercios están desapareciendo y tienen que volver. Dicen que regresará el comercio de calidad... Lo que compras en un centro comercial lo puedes adquirir también por Amazon", dice Requejo, que también tiene palabras para el casco histórico, ahora que se ha remodelado la plaza Belén y se proyecta allí el Museo del Flamenco de Andalucía. "Tiene que ser un apoyo fundamental a la ciudad. Poco a poco se irá regenerando", y recuerda que una de las obras de la que se siente más satisfecho es la de la rehabilitación de una casa junto a la plaza San Lucas y de otra en Porvera, 3. Se muestra muy identificado con estas construcciones. Después de hacer viajes profesionales por Japón, Nigeria, Noruega, además de por EEUU, el próximo reto de Requejo es "trabajar en mi tierra y aplicar a nuestros proyectos los conocimientos y experiencia adquiridos, intentando conseguir siempre el resultado mejor para el cliente".