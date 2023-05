El PP de Jerez lamenta que "Mamen Sánchez siga mirando hacia otro lado con el tema de la inseguridad"

El Partido Popular de Jerez ha vuelvo a denunciar "la situación de inseguridad" que vive la ciudad. En esta ocasión han puesto el foco en el doble apuñalamiento junto a un local de ocio en Avenida de México este fin de semana, una zona que se ha convertido "en un calvario para sus vecinos y comerciantes no sólo ya en momentos excepcionales como el Gran Premio o la Feria, ni siquiera solo los fines de semana, sino durante todo el día y durante toda la semana".

Ante esta reiteración de inseguridad, el Partido Popular ha preguntado a Mamen Sánchez "qué más tiene que pasar en Jerez para que sea firme frente a los delincuentes". Y es que, como señalan los populares, "ni los vecinos de esta zona ni el conjunto de la ciudad se pueden permitir que Mamen Sánchez mire constantemente para otro lado ante un problema de semejante magnitud, no queriendo escuchar las reivindicaciones de unos desesperados vecinos y de tantos ciudadanos que temen por su seguridad".

"No estamos hablando, subrayan desde el PP, de un problema puntual, que tratándose de un doble apuñalamiento ya es por sí grave, sino de una realidad diaria de aumento de la delincuencia, en muchos casos ligada al aumento de la prostitución, en una zona residencial de Jerez".

Los populares lamentan que "Jerez no puede tener una alcaldesa que mire para otro lado en cuestiones tan básicas como la seguridad. Los hechos que vienen produciéndose, casi a diario, y que se han vuelto a repetir el pasado fin de semana, ponen de manifiesto la necesidad de que, de forma urgente, se trabaje para reforzar la seguridad en todo Jerez pero, muy especialmente, en esta zona de Avenida de México, Torres de Córdoba y Plaza del Caballo".

¿Por qué no pasa Mamen Sánchez cualquier tarde o cualquier noche por la Avenida de México a ver la realidad? ¿Por qué no va cualquier día Mamen Sánchez a Torres de Córdoba y le explica a los vecinos que Jerez es una ciudad segura en la que no hay problemas de delincuencia?

“Los hechos y la seguridad de Jerez se le han ido de las manos al Gobierno socialista de Mamen Sánchez”, subrayan desde el PP.