El PP pregunta por el presupuesto y el PSOE le recrimina su poca memoria

“A la vista de las decisiones tomadas por el gobierno socialista, desde el PP se entiende que el PSOE de Mamen Sánchez no es capaz de darle a Jerez un presupuesto para 2019”. Así lo afirman desde el PP de Jerez, asegurando que “a día de hoy, a las puertas del mes de agosto, el Ayuntamiento de Jerez se encuentra con los presupuestos de 2018 prorrogados y, pasadas las elecciones y constituido el nuevo gobierno, el PSOE ha vuelto a la senda de hacer modificaciones a ese presupuesto en lugar de presentar y aprobar unas cuentas para lo que queda de año”.

Por ese motivo, el concejal popular Antonio Montero ha preguntado al PSOE de Mamen Sánchez “si se ha rendido o si no es capaz de elaborar un presupuesto para 2019 o si, por el contrario, lo que reconoce es que tiene una minoría en el pleno que no le permitiría aprobar unos presupuestos”. “La primera ciudad en población de la provincia y la quinta de Andalucía no puede estar todo un año haciendo modificaciones de un presupuesto prorrogado porque, así, no se puede avanzar ni dar soluciones a los problemas que tienen los jerezanos”, señala Montero. Además, contrapone “esta falta de voluntad y capacidad del PSOE de Mamen Sánchez con la eficacia y buena gestión del Gobierno del cambio de la Junta de Andalucía que acaba de aprobar los presupuestos de 2019 para los meses que restan de año y ya trabaja en los de 2020”.

Tras estas críticas, la delegada y teniente de alcaldesa Laura Álvarez ha mostrado su sorpresa. “Me parece que el PP no puede tener más cara dura ni más desfachatez cuando ellos gobernaron con mayoría absoluta y se instalaron en la prórroga”, ha recordado la edil socialista. En este sentido, ha subrayado que los populares “fueron incapaces de sacar sus presupuestos con mayoría absoluta y los que sacaron fue fuera de tiempo. Mientras que nosotros en esta legislatura que acaba hemos sido capaces de hacer nuestros cuatro presupuestos en una minoría, pactando con los partidos de la Corporación y demostrando que se puede gobernar con minoría”.

Álvarez ha adelantado, además, que el gobierno local está trabajando ya en el presupuesto de 2020 directamente “porque es absurdo que, teniendo un prorrogado de 2018 que cubre los créditos para terminar el año, nos pongamos a trabajar en uno para 2019 para aprobarlo y tenerlo sólo 15 días”. En este sentido, ha explicado que “estamos trabajando ya en las modificaciones que sean necesarias para terminar el año pero sobre todo en el presupuesto del 20 para que entre en vigor el 1 de enero, en la misma línea que han marcado otros ayuntamientos”.

Respecto a la comparación con los presupuestos andaluces, Álvarez ha recordado que las elecciones autonómicas fueron en diciembre y no ha sido hasta ahora cuando la Junta ha aprobado sus cuentas.