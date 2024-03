El PSOE denuncia "el estado ruinoso" de Comujesa debido a "los impagos"

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que una docena de autobuses de la flota de autobuses urbanos de Jerez están averiados por la falta de recambios debido a los impagos de COMUJESA a las empresas proveedoras y que asciende a más de 2 millones de euros.

Según el PSOE, el Gobierno Local "está poniendo en riesgo el servicio público de autobuses, la parálisis del servicio está generando retrasos en las líneas, quejas de usuarios y preocupación en la plantilla de autobuses".

José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, recuerda que “el Gobierno del Partido Popular adeuda más de 2 millones de euros a las empresas que suministran a Comujesa. Los propios trabajadores nos informan que no tienen capacidad de reparar los autobuses averiados por la falta de recambios, nada más hay que ir a las cocheras para comprobar “el cementerio de autobuses paralizados”, en taller están haciendo magia para poder sacar los autobuses a la calle, nos transmiten su preocupación, nunca habían estado en esta situación como ahora".

Diaz avisó hace unos meses que “la alcaldesa Pelayo y el señor Espinar, actúan con irresponsabilidad, deteriorando progresivamente el servicio público de autobuses, solo saben decir que todo va bien, que van a solucionar el problema que han creado, que van a pagar, pero lo cierto es que no llegan soluciones, la credibilidad de este gobierno está bajo mínimos”.

Los socialistas lamentan que "siguen sin pagar a los proveedores. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocultan? Anunciaron por activa y por pasiva que el señor Espinar salvaría la empresa, sin embargo, la situación sigue igual o peor, agravándose por una gestión oscura".

"La dejadez del Partido Popular de Pelayo no tiene límites, están poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y pasajeros de autobuses, ya que los vehículos no tienen repuestos para su mantenimiento porque Pelayo no paga desde hace 6 meses a las empresas de recambios. Esperamos que no haya que lamentar ninguna desgracia”, advierte el portavoz socialista", asegura José Antonio Díaz.

Para el portavoz socialista, "Comujesa está en coma inducido por la gestión ruinosa y nefasta de Pelayo. Nada ha cambiado desde que dimos la voz de alarma a finales del año pasado, no atienden a nuestras solicitudes de convocatoria urgente y extraordinaria de Consejo de Administración para dar cuenta de la situación económica de Comujesa. La alcaldesa es la máxima responsable por dejar el futuro laboral de 1.200 trabajadores en manos de un delegado que ha demostrado que no está preparado para gestionar la empresa más importante del Ayuntamiento de Jerez".