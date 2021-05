Cuenta atrás para disfrutar de 17 desfiles de moda flamenca en los Claustros

Los Claustros de Santo Domingo se visten este fin de semana de volantes y colores. La Pasarela Flamenca vuelve para recrear el Real del González Hontoria. 17 desfiles que devolverán la luz de la Feria del Caballo en un año en el que la crisis del coronavirus no ha dejado levantarla. El sector de la moda flamenca se ha movilizado en varias ocasiones para reclamar medidas para paliar los daños del Covid-19, aunque muchas firmas no han podido aguantar tantos meses sin actividad.

"Nuestro objetivo siempre ha sido dar visualización al sector y este año más que nunca debíamos estar ahí con un escenario adaptado a las circunstancias sanitarias", declara Ana Belén Morillo, directora de la Pasarela Flamenca. "El sector de la moda flamenca hizo una fuerte inversión en 2019 para sacar adelante entre 40 y 60 vestidos de cara a febrero de 2020. Sin embargo, no hubo nada, no han podido recuperar nada, con el agravante de que este año tampoco hay eventos. Sin lugar a dudas, hay que apoyar al sector de la moda flamenca", subraya Morillo.

La directora de la Pasarela destaca que en estos duros meses "muchas firmas importantes han desistido y creo que se ha podido cerrar un 30% del sector en Jerez, y los que siguen en pie se han reinventado". Morillo añade que ahora se ha trasladado la inspiración flamenca al día a día, una moda 'casual' que no pierde los orígenes de la tierra.

La Pasarela Flamenca que se celebra este fin de semana tiene un completo programa. Son 17 desfiles de distintos diseñadores de la provincia, en los que se mostrarán entre 10 y 15 vestidos de cada uno de ellos. El público, de esta manera, podrá disfrutar de un desfile cada media hora. Además, se reunirán 25 expositores alrededor de los Claustros para completar esta actividad. El acceso será gratuito y se hará respetando la normativa de seguridad y controlando el aforo.

Una de las diseñadoras que participa en esta edición es Rocío Segovia. "El sector está muy parado. No tenemos ferias, ni romerías, ni grandes eventos. Gracias a la Pasarela Flamenca tenemos un escaparate para presentar nuestras colecciones", declara la diseñadora. Segovia no sólo llevará trajes de flamenca, sino que el domingo presentará una 'colección cápsula' llamada 'Revolución'. "No me gusta llamarlo reinventar, pero es una colección de ropa que puedes ponerte en tu día a día, para salir por la noche el fin de semana o para eventos", explica.

Segovia está llena de energía a pesar de la fuerte crisis en el sector: "Casi el 90% de la venta se ha perdido. Es el segundo año que no tenemos nada, la moda flamenca se ha quedado congelada. Han sido muchos meses muy difíciles pero hay que seguir invirtiendo, hay que seguir apostando por la moda flamenca".