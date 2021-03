El pasado 6 de febrero Pedro Rollán comenzó a sentirse mal. Todo parecía indicar que era una gripe común, tenía fiebre, escalofríos... Se quedó en su casa y en lugar de mejorar, su estado de salud empeoró. El día 17 ingresó por Urgencias en el hospital de Jerez, era positivo en Covid-19 y ya presentaba una neumonía bilateral. "Fui afortunadamente a planta y mi mayor temor era que me pasaran a la UCI. Eso me quitó el sueño muchos días, pasé miedo", declara Rollán.

"Me siento enormemente orgulloso de la sanidad pública. Desde la primera hasta la última persona que ha estado conmigo han sido excelentes. Tenemos mucha suerte de tener un personal tan entregado. Cuando estás ahí te sientes tan poquita cosa que es muy fuerte que tantas personas den la cara por ti", subraya el jerezano.

A pesar de que la ciudad vive un momento más controlado de la pandemia, Rollán pide no bajar la guardia: "Esto no es una broma. Tenemos un defecto y es pensar que nunca nos va a pasar a nosotros, y sí pasa. Mantener todas las normas de control es absolutamente necesario, porque esta pesadilla nos va a acompañar durante unos meses más. Hazlo por tus padres, tus abuelos, tus tíos, hijos, amigos... La inmensa mayoría respeta las normas, por eso apelo a aquellos que no se dan cuenta de que esto es un peligro. Vamos a evitar cualquier situación de riesgo".

Precisamente, el presentador es tajante frente a los llamados 'negacionistas'. "Es de total incultura y desfachatez tremenda. Me parece un disparate y sobre todo cuando se trata de personajes públicos, como Miguel Bosé y Victoria Abril. Sus declaraciones son una falta de respeto hacia las víctimas, hacia las familias de las víctimas, afectados por el virus, personas que han tenido que cerrar sus negocios a consecuencia de la crisis... Es tremendo", denuncia.

Pedro Rollán estuvo ingresado 14 días y ahora continúa su recuperación en su domicilio: "Cuando este virus afecta a los pulmones requiere un proceso más lento, pero eso que en unos días consiga ya 'destetarme', como dice la doctora, del oxígeno definitivamente. Tengo la enorme suerte de poder contarlo. Gracias a todos los profesionales de la quinta planta Covid del hospital de Jerez. Ahora que he estado en el hospital, entiendo que les llamemos héroes".