Pelayo promete renovar la antigua flota de vehículos de la Policía Local para hacer frente a la delincuencia en Jerez

"La mejora de la seguridad en Jerez es una de las máximas prioridades del próximo gobierno de María José García-Pelayo. Por eso, dentro de las medidas que llevará a cabo el Partido Popular" en caso de llegar a la Alcaldía, Pelayo ha anunciado "la renovación de la estropeada y anticuada flota de vehículos de la Policía Local".

"No sólo son necesarios más agentes de Policía -aumento con el que Pelayo se ha comprometido públicamente-, sino que los agentes tienen que disponer de medios adecuados y en condiciones, algo que actualmente no tienen tras estos ocho años de gestión de Mamen Sánchez a pesar del gran trabajo que realizan los policías locales a diario", explican desde el PP.

Para Pelayo, “la seguridad de los jerezanos es primordial, ya que actualmente, como demuestran los datos del propio Ministerio del Interior, la inseguridad va en aumento y el grado de delincuencia cada día es mayor".

"Precisamente por eso, porque los datos reflejan que la inseguridad es hoy en día un grave problema que sienten los jerezanos, los agentes de Policía Local no pueden trabajar con coches en malas condiciones, con interiores raídos o rotos, coches a los que faltan piezas por fuera y por dentro o, incluso, agentes que tienen que usar en ocasiones sus propios vehículos particulares", apuntan los populares.

Desde el PP señalan que, "en cambio, ante esta situación, lo único que está haciendo Mamen Sánchez es vendernos una y otra vez durante este año los mismos seis coches de policía que, a día de hoy, no han llegado todavía a Jerez ni están operativos".

"La seguridad de los jerezanos", señalan desde el PP, "no puede depender de que se acerquen las elecciones para que Mamen Sánchez traiga algún vehículo nuevo de los que no para de anunciar pero que, aún no están".