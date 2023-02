Pelayo recaba el apoyo de la Consejería de Agricultura para sus planes en la zona rural de Jerez

La zona rural, la agricultura y la ganadería constituyen uno de los ejes del Plan Jerez del PP, que en las próximas semanas, entre el presente mes de febrero y marzo, dará a conocer distintos proyectos para impulsar la actividad en un momento de especial complejidad para el sector por los efectos coyunturales de la guerra de Ucrania sobre los costes de producción y el mercado, de un lado, y por el impacto negativo de la nueva Política Agrícola Común (PAC).

Pero antes de presentar sus planes para la zona rural, el PP quiere contar con el visto bueno de la Junta de Andalucía para garantizar su viabilidad, porque “no vamos a engañar a nadie, sino a decirle la verdad a la ciudadanía”, ha asegurado este miércoles la candidata de los populares a la Alcaldía de Jerez, María José García-Pelayo, tras la reunión de trabajo mantenida con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, para abordar posibles líneas de colaboración, porque “Jerez tiene futuro y pasa por el campo” y “es importante ser alcaldesa de la mano de la Junta”.

Pelayo y Crespo, entre las que hay buena sintonía, han puesto la primera piedra de la que promete ser una fructífera relación en caso de que los populares accedan a la Alcaldía a tenor de las declaraciones realizadas al término de la reunión por la titular de Agricultura, quien ha mostrado sus “ganas de trabajar conjuntamente con una compañera que sabe perfectamente lo que quiere para la ciudad”, por lo que ha manifestado que “estamos abiertos a colaborar porque la agricultura necesita de todos y de un proyecto de ciudad”.

En clave electoral, la consejera ha tendido la mano a la alcaldable para poder llevar a cabo sus proyectos para la zona rural en una ciudad “que lo tiene todo, con una gran capacidad de crecimiento en todos los sectores, pero que necesita un revulsivo”.

“Jerez es un municipio eminentemente agrario, de mucha población y grandes posibilidades, por lo que es muy importante que la alcaldesa –siempre que el PP pueda formar gobierno tras las municipales del 28 de mayo– piense en Jerez como una ciudad agraria”, ha significado la consejera de Agricultura, no sin insistir en que “falta un proyecto de ciudad como el que tiene Pelayo y vamos a luchar juntos por el sector y para poner a Jerez en el top 10 de las ciudades de España y de Europa, que ya lo está en algunos aspectos, pero quedan muchos otros”.

Crespo, que ha comparecido ante los medios en la sede del PP de Jerez, ha dedicado el resto de su intervención a repasar las principales líneas de actuación en las que trabaja la Consejería para ayudar al sector y mitigar los daños de la coyuntura económica y la PAC, entre ellas las ayudas para la mejora de la eficiencia energética de las comunidades de regantes cuyas resoluciones entregó horas antes en Cádiz o las ayudas para los productos andaluces con calidad diferenciada, que también ha anunciado con anterioridad en la inauguración de la asamblea general de la Conferencia Andaluza de Denominaciones de Origen (CADO), que preside el también presidente del Consejo Regulador del vino de Jerez, César Saldaña, celebrada en Dos Hermanas.

"La sequía ha venido para quedarse"

“Andalucía está afectada por el cambio climático y necesita la revolución hídrica que ha anunciado el presidente” –Juanma Moreno–, porque “el tema del agua no es baladí”, ha indicado la consejera, quien ha defendido la necesidad de aprovechar los fondos Next Generation para la realización de obras hidráulicas, entre ellas la construcción de embalses que no contempla el Gobierno central, más allá de “cuestiones ideológicas, porque la sequía ha venido para quedarse”.

En este sentido, ha proseguido, “los fondos Next Generation son una oportunidad, pero será perdida si no se aprovechan y hay que utilizarlos en el agua y en el regadío de Cádiz”, que ha puesto de ejemplo por la “ilusión” con la que ha acogido comunidades de regantes como la del Guadalcacín el proyecto de eficiencia energética en el que invertirán 1,5 millones de euros, de los que la Junta financia la mitad, y que se traducirá en un ahorro del 40% de su factura de la luz.

El vino de Jerez y demás productos de calidad

Del mismo modo, Crespo ha aludido a la necesidad de mantener el apoyo a los productos de calidad andaluces, que “están tirando de los demás productos” con un aumento de las exportaciones agroalimentarias hasta noviembre del 14% y una facturación récord de 13.000 millones de euros, 520 millones más que en el mismo periodo del año anterior, pero “no están contentos porque fallan los costes de producción”, de ahí el aumento de las ayudas a las figuras de calidad del sector por parte del Gobierno andaluz que ha anunciado horas antes, y por el que este año se alcanzará una “cifra récord” con una partida de “1,2 millones de euros”.

En el caso concreto de Jerez, ha citado de pasada la apuesta del Gobierno andaluz por la depuradora (EDAR), que “ojalá en un futuro pueda producir agua regenerada para épocas secas” o el proyecto del Centro Andaluz del Vino del Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA de Jerez) que aspira a ser un referente del sector.

La Consejería también tiene muy presente la viña, de especial importancia en Jerez según recalcó Crespo, quien ha reiterado su anuncio de la alegación que presentarán el próximo 1 de marzo, que confía en poder consensuar con el sector, frente a la obligatoriedad de mantener las cubiertas vegetales para el cultivo de la vid y el olivar entre mayo y octubre, que también afecta al aserpiado característico del viñedo jerezano. “Hemos minimizado el impacto de la PAC, pero vamos a hacer que los ecoesquemas no sean una carga más y el Ministerio tiene que flexibilizar al máximo para que los ecorregímenes no sean un coste de producción adicional para la viña y el olivar”, ha añadido.

Finalmente, la consejera ha recordado la petición ya trasladada a Bruselas para ampliar un año la ‘Medida 22’ de ayudas al sector para paliar los graves efectos de la guerra de Ucrania, como las destinadas a la flor cortada y a la ganadería.