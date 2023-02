Pepe Solera, los comportamientos de la luz

Espacio Abierto Jerez acogerá este jueves, 2 de febrero, a las 20 horas, la inauguración de la muestra 'Paisajes de luz' de Pepe Solera, que se podrá visitar hasta el 24 de febrero.

"Los primeros contactos que tuve con el dibujo fueron en la infancia. Instintivamente me ponía a dibujar cosas de mi entorno. Viendo el interés que mostraba, mis padres me regalaron una caja de óleos y empecé a experimentar con la pintura. De forma autodidacta fui adquiriendo algunos conocimientos del medio pictórico y mis primeras visitas al Museo del Prado me causaron una enorme impresión. Posteriormente, al terminar el instituto, tuve que decidir entre el arte o las ciencias, decantándome en mis estudios universitarios por estas últimas. No obstante, con mayor o menor asiduidad, seguía dibujando. Cuando inicié mi vida profesional en la meteorología, tuve la gran suerte de encontrar un trabajo a turnos que me dejaba tiempo libre para dedicarlo a mi pasión por la pintura. De eso hace más de treinta años y desde entonces vengo pintando sin descanso", cuenta el autor jerezano.

Esta exposición gira en torno al paisaje y la luz. El hilo conductor de la misma es la interacción entre los espacios abiertos y la luz que los inunda, una luz que se manifiesta, lógicamente, en color. Una luz percibida por los ojos y analizada en la observación concienzuda, posteriormente transformada en pintura. "El paisaje ha sido siempre un tema de mi interés. Los comportamientos de la luz, los efectos atmosféricos, la manifestación del color, son aspectos en los que he trabajado a lo largo de mi dedicación a la pintura. En mis paisajes he tratado de fusionar el análisis físico de la luz y del color con las emociones estéticas que provoca. La obra expuesta recorre varios escenarios ligados a mis vivencias y lugares: Jerez, Cádiz, Granada. Son espacios en los que ha transcurrido mi tiempo".

El horario de visitas es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; y de tarde, de lunes a viernes, 17,30 a 20 horas.