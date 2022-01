Perder peso con terapia de grupo

Hace cinco años, Mariló Román, licenciada en psicología, decidió dar un rumbo a su vida profesional dejando a un lado su trabajo en el área de psicología y logopedia del Hospital San Juan Grande para embarcarse en un proyecto ambicioso y arriesgado a la vez “ pero que tenía ganas de poner en marcha pues siempre tuve inquietudes y confianza en la terapia de grupo ”, asegura.

Sus conocimientos en psicología y como especialista en Tratamiento Psicológico de la Obesidad y Trastornos del Comportamiento Alimentario, hizo que se aventurara en una apuesta que hoy día, con el paso de los años, “me hace sentirme una persona realizada, cada día que pasa disfruto más con mi trabajo”.

Así nació el Klub Kema Kilos, un grupo de autoayuda para personas que desean perder kilos de más.

Desde entonces lo que empezó como un reto, se ha convertido en una realidad hasta el punto de que son muchas las personas que deciden ponerse en sus manos.

La clave del éxito de este Klub Kema Kilos es aumentar la autoestima y la motivación, dos elementos fundamentales en este proceso, ya que según Mariló Román “son las emociones las que nos llevan a comer, por eso intentamos gestionarlas. No es nada fuera de lo normal, simplemente es cambiar los hábitos de vida”.

Mariló Román: "Mi misión es trabajar con todo lo que les ha llevado a ese sobrepeso, y servirles de guía”

Para ello, se programan dos sesiones al mes, sesiones en las que “tratamos de controlar la ansiedad y las emociones, y con las que tenemos un control de todo lo que se hace durante el mes”.

“El objetivo de ellos es la pérdida de peso, el mío, trabajar todo lo que les ha llevado a ese sobrepeso, es decir, baja autoestima, falta de motivación, no saber decir que no, no saber pedir las necesidades, no saber gestionar las emociones...”, continúa.

Las personas que acuden al Klub Kema Kilos se dividen en grupos, creándose grupos de whatsapp para mantener un contacto diario con todas ellas. “En el grupo cada persona tiene que poner, al menos una vez al mes, lo que van a comer, y se les comenta y valora, algo que sirve de guía para los demás”, explica. “También afianzamos todo lo trabajado en las sesiones e incidimos en otros aspectos”, añade.

Del mismo modo, éstas deberán pesarse a diario para comprobar su evolución, algo que “al principio no les gusta pero que con el paso del tiempo lo aceptan como algo rutinario que les viene bien”.

“Luego, en las dos sesiones presenciales que tenemos de manera mensual, se pesan públicamente y establecemos un podio, de tal forma que los primeros tienen un premio económico y el segundo y el tercero obtienen regalos”, relata Román.

El uso de esta metodología grupal no sólo permite un control de los participantes, sino que “tiene un efecto motivador entre todos”, apunta Mariló Román, ya que “todo el mundo sabe lo que se come y lo que se hace, con lo cual eso promueve la competitividad entre ellos, es decir, hay personas que dicen, ‘si Fulanita ha comido esto y ha hecho tal ejercicio, yo también puedo’”.

Además, el incumplimiento de las normas (es una técnica de modificación de conducta) desemboca en una penalización económica, (penalizaciones simbólicas) lo que les sirve de motivación para el cumplimiento de ellas.

La realidad es que sin llevar a cabo una dieta ni nada por el estilo “hay personas que han llegado a perder 40 kilos, todo gracias al control de la autoestima y de las emociones”, reconoce la psicóloga jerezana.

Todo este programa se complementa con una serie de actividades físicas que coordina de manera altruista Jorge Mejías, entrenador deportivo, y que no tienen otro fin que “promover el ejercicio físico”.

Para ello, se organizan tres sesiones semanales en el Parque González Hontoria, sesiones “de tarde y de dos horas a las que se acude de manera voluntaria y en las que tratamos de hacer clases de tonificación y de running”.

Además, a lo largo del año se realizan diferentes actividades de este tipo como ha sido recientemente la “San Silvestre Klub Kema Kilos o las Olimpiadas divertidas que hicimos este verano”.

La buena acogida de este club tan especial ha hecho que sus responsables hayan puesto en marcha grupos desde la distancia. “Tenemos gente de Sevilla, de Córdoba y otros puntos de España, e incluso hemos llegado a tener una persona jerezana que vivía en el extranjero. Todo a través de videoconferencia”.

Muchas personas aseguran que esta iniciativa les ha cambiado la vida ya no sólo a nivel personal “sino con sus propias parejas. De hecho hemos recibido muchas llamadas de agradecimientos de las parejas de ellos, diciéndonos todo lo que han conseguido”.